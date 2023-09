Uomini e Donne, due ritorni inattesi e Aurora insulta Gianni Sperti: “Scimmione” Trono Over protagonista nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, in cui si è rivista Barbara De Santi e anche Silvio

Due ritorni inattesi, ma anche scontri molto accesi nella quarta puntata di Uomini e Donne. Dopo essersi concentrato soprattutto sui nuovi volti – con la presentazione dei nuovi tronisti – il dating show di Maria De Filippi tornata in onda questa settimana con la nuova stagione 2023/24 sta regalando i primi confronti pirotecnici in studio. La lite tra Gianni Sperti e Aurora, infatti, è proseguita con toni molto accesi anche nella puntata di oggi giovedì 14 settembre, tanto da costringere la conduttrice a intervenire. Protagonista, poi, il Trono Over, che ha visto tornare due vecchie conoscenze e i risultati delle prime uscite per tante dame e cavalieri. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne, la quarta puntata: Gianni Sperti vs Aurora

Come abbiamo scoperto nella puntata di ieri, l’ascia di guerra tra Gianni Sperti e Aurora Tropea non è mai stata sepolta. I dissapori nati soprattutto sul finire della scorsa stagione di Uomini e Donne si sono infatti subito sentire dopo che la dama ha regalato simbolicamente dello zucchero all’opinionista, che non gliele ha mandate a dire citando i suoi comportamenti sui social. Gemma si è aggiunta al confronto e ha dato ragione a Gianni, attaccando Aurora, che non ha accettato le critiche, negando tutto: "Queste sono calunnie"

In particolare, la storia Instagram incriminata è stata mostrata anche a Maria De Filippi, che ha subito convinto Aurora a fare ulteriori controlli con la redazione. Uscendo dallo studio, Aurora ha infine insultato Gianni Sperti, dandogli dello "scimmione".

Il Trono Over e due ritorni inattesi

Spazio poi al Trono Over, autentico protagonista della puntata odierna. Gianluca si è confrontato al centro dello studio con Cristina, Cecilia ed Emanuela. Tutte e tre le dame sono state concordi nell’affermare che il cavaliere non ha mostrato particolare interesse nell’altra persona, parlando quasi esclusivamente e morbosamente delle sue storie passate. "Quando c’è la rottura di un rapporto, è normale fare delle analisi e pensare agli errori" si è giustficato Gianluca, che continuerà a frequentare Cristina.

Marco si è invece sentito con Roberta, Claudia ed Emanuela. Disastro per il cavaliere, che ha pagato a caro presso il suo scarso spirito d’iniziativa ("Ho notato che le donne sono più veloci di quanto pensassi"). "Sei noioso, basta!" è esplosa infine Tina, con Marco tornato a sedersi dopo aver ricevuto due di picche da tutte e tre le dame.

A Uomini e donne oggi anche due ritorni a sorpresa: il primo – notato a inizio puntata da Tina Cipollari – è quello di Barbara De Santi, protagonista per tanti anni del dating show di Maria De Filippi, il secondo – avvistato ovviamente da Gemma Galgani – è Silvio, tornato a sorpresa dopo aver chiuso con platealmente con la storica dama del Trono Over al termine della scorsa stagione.

