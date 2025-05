Uomini e Donne sommerso dalle critiche, colpa del trono di Tina Cipollari: "Una messa in scena" Un "trono-gioco" che non convince il pubblico: Tina sotto accusa, De Filippi nel mirino. I fan non apprezzano la "recita" e chiedono più autenticità nello show.

Tra attese e delusioni Con la stagione di Uomini e Donne ormai alle battute finali, uno dei temi più chiacchierati resta senza dubbio il trono di Tina Cipollari. Da opinionista di lungo corso a protagonista del parterre centrale, Tina ha affrontato un percorso anomalo, già annunciato come un "trono-gioco" da Maria De Filippi. Ma quello che doveva essere un esperimento originale si è trasformato in una scelta da rivedere, che ha fatto discutere più del previsto.

Il problema del "Trono-gioco" di Tina Cipollari

I dubbi sono nati quando il pubblico si è trovato davanti a siparietti leggeri, sketch più o meno divertenti e nessuna reale intenzione di costruire qualcosa di autentico. Il problema non nasce chiaramente dalla mancanza di trasparenza del programma, che ha reso evidente come il trono di Tina non fosse da prendere sul serio, ma dal fatto che al pubblico del programma, che ricerca contenuti più reali, degli sketch finti di un amore costruito a tavolino per far ridere, per giunta in un reality, non interessa granché- Ecco perché, da più parti, il trono di Tina è stato definito una vera e propria "Occasione mancata": un’opportunità non colta per portare un tipo di narrazione diversa, o semplicemente tornare agli albori riproponendo un volto storico alle presa con la ricerca di un amore vero.

UeD: la mancanza di intesa tra Tina Cipollari e Cosimo

Il rapporto tra l’opinionista e il suo corteggiatore si è alternato tra siparietti, viaggi e nessun coinvolgimento apparente. La presenza di Cosimo si è distinta principalmente per i regali e le esperienze portati a Tina. Tutto è sembrato costruito e a tratti prevedibile stando al parere dei fan. In molti si son detti tristi per il fato che Tina non abbia colto questa occasione per mettersi in gioco davvero, considerato che ha tutte le condizioni per farlo: è single, ha una famiglia ormai adulta alle spalle e un bagaglio di esperienza che l’avrebbe resa credibile anche nel ruolo di dama.

La reazione dei fan del programma

Il trono fatto solo sketch, ha raccolto pareri tiepidi anche sui social, soprattutto su Facebook, dove la pagina del reality è molto seguita, e si possono leggere lamentele come: "Il trono di Tina è stato tutto una messa in scena", altri ancora rilanciano: "Una sitcom da due lire". Il malumore è palpabile tra i fan dello show. "Abbiamo assistito a una commedia, non a un percorso", ha commentato un telespettatore, e ancora: "Non si può trasformare un format che parla d’amore in un teatrino, ne va della credibilità di tutto il programma". C’è anche chi, consapevole del tono dato dagli autori al nuovo percorso di Tina, prende il suo trono per quello che è, senza dispiacersi troppo per la mancata occasione: "Avevano detto che era giusto per far divertire, Tina non tornerà a fare un trono vero e proprio", ha scritto qualcuno sulla pagina Facebook.

Un passo più lungo della gamba per Maria De Filippi?

La scelta del trono-gioco si è rivelata una mossa infelice per la padrona di casa? Maria De Filippi ha spiegato fin dall’inizio che quello affidato a Tina sarebbe stato un trono atipico, un "gioco" appunto. Ma forse questa volta la conduttrice non ha fatto bene i conti con le aspettative dei fan. La sincerità dell’intento non è bastata a convincere chi ogni giorno segue Uomini e Donne con il desiderio di vedere storie vere, innamoramenti, fragilità, scontri e riappacificazioni. Le critiche non risparmiano nemmeno la redazione: in tanti hanno percepito il tutto come una trovata di comodo, una parentesi utile più a fare show che a costruire davvero qualcosa.

Uomini e Donne: le scelte future

A pochi giorni dalla chiusura dell’edizione in corso, gli interrogativi sul futuro di Uomini e Donne si fanno insistenti. Alcuni chiedono un trono per Gianni Sperti, ma con un’unica condizione: che sia vero, come gli altri. Altrimenti per molti sarebbe meglio vedere intrecci tra nuovi volti. Il programma ha sempre oscillato tra leggerezza e emozione, ma con Tina l’equilibrio è sembrato essere troppo in bilico. Il pubblico chiede a gran voce di tornare alla semplicità delle storie vere, anche imperfette, ma spontanee. Perché, a conti fatti, quello di Tina Cipollari non è stato solo un esperimento: è stato un segnale chiaro di come anche i format più longevi possano perdere la bussola se dimenticano il motivo per cui sono nati.

