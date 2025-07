Uomini e Donne, Gianni Sperti diventa tronista (ma c'è un'incognita): cosa succederà Secondo alcune indiscrezioni l’opinionista del dating show di Maria De Filippi potrebbe presto sedersi sul Trono del programma: il rumor e cosa cambia

Gianni Sperti è pronto a sedersi sul Trono di Uomini e Donne? Stando ad alcuni indiscrezioni l’opinionista del dating show di Maria De Filippi potrebbe diventare tronista nella prossima edizione del programma. Sperti seguirebbe così il percorso della ‘collega’ Tina Cipollari, tornata lo scorso anno sul Trono di UeD. Al momento di tratta solo di un rumor, ma come cambierebbe il programma? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Gianni Sperti sul Trono di Uomini e Donne

È passato poco più di un mese dal gran finale di Uomini e Donne e i rumor sulla prossima stagione sono già iniziati. Stando a un’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv, infatti, nella nuova edizione (la 30esima) del dating show di Maria De Filippi potrebbe esserci un colpo di scena. Gianni Sperti sarebbe pronto a sedersi sul Trono del programma, proprio come fatto lo scorso anno dall’altra opinionista, Tina Cipollari. "Gianni Sperti come Tina Cipollari, anche lui sarà un tronista di Uomini e Donne, sarà alla ricerca dell’amore" si legge sul magazine di Riccardo Signoretti.

Gianni Sperti potrebbe così seguire il percorso di Tina Cipollari, tornata a sorpresa sul Trono di UeD a 24 anni di distanza dalla prima volta (con la scelta di Daniele Scognamiglio) e dopo la lunga esperienza da opinionista dello show. In passato Sperti aveva già commentato alcuni rumor sul suo possibile ruolo di tronista rispedendo al mittente le voci e dichiarandosi incapace di affrontare tutte le emozioni e i sentimenti lungo il percorso in tv. Nell’ultima edizione, però, il Trono di Tina Cipollari – pur chiudendosi con la deludente uscita di scena in punta di piedi di Cosimo Dadorante, che ha preferito interrompere la conoscenza – ha suscitato grande ilarità tra il pubblico e non è da escludere che Maria De Filippi possa tentare di convincere anche il suo altro fedelissimo opinionista a provare una nuova esperienza.

Lo scenario della prossima edizione di UeD

Come sottolineato da Biccy, tuttavia, nello scenario che vede Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne sorge una domanda spontanea: chi corteggerà il ballerino?. "Se davvero dovessero preparare un trono per Gianni Sperti, al momento non possiamo sapere se a scendere per lui saranno uomini, donne o Uomini e Donne, visto che lui non ha mai voluto rivelare il suo orientamento" si legge sul sito. Dopo il matrimonio del 1998 con Paola Barale finito con la separazione nel 2002, infatti, Sperti non si è fatto influenzare dalle (numerose) speculazioni e non ha mai parlato apertamente della sua sessualità, preferendo tenersi lontano dalle etichette.

