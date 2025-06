Uomini e Donne, Gemma Galgani si sente male: cosa è successo e come sta ora. La spiegazione della dama La dama di Uomini e Donne tranquillizza i fan dopo un lieve malore: “La vostra vicinanza è stata preziosa per me”. Ora vivrà un'estate da single prima di tornare in studio.

Piccolo problema di salute per Gemma Galgani, volto storico del trono over di Uomini e Donne. L’allarme è scattato quando la dama torinese ha condiviso su Instagram una foto in cui appare mentre controlla la pressione arteriosa. Uno scatto che non è passato inosservato, suscitando subito ansia e numerose reazioni tra i suoi fan, che si sono affrettati a chiederle notizie e a inviarle messaggi di affetto.

Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani: cosa è successo e come sta

Gemma Galgani, 75 anni, da oltre 15 anni è una protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Le sue peripezie amorose alla ricerca di un partner, oltre al carattere fumantino che spesso l’ha resa protagonista di litigate epiche con gli altri personaggi dello show di Canale 5 (Tina Cipollari su tutti), l’hanno resa anche un personaggio amatissimo su Instagram, dove conta oltre 550mila follower. Proprio per questo, la foto postata ieri sul suo profilo è immediatamente diventata virale ed ha scatenato un’ondata di preoccupazione dei fan di Gemma. Proprio per placare la preoccupazione generale, è stata la stessa Galgani a intervenire attraverso una storia pubblicata su Instagram. Le sue parole, per fortuna, hanno rasserenato i fan: "Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato. Era solo una piccola indisposizione, ma ho avuto modo di constatare quanto la condivisione, in alcuni momenti, possa essere di grande aiuto".

Non sono mancati ringraziamenti sentiti per il sostegno ricevuto dal pubblico, a cui Gemma ha voluto dedicare un pensiero speciale: "La vostra vicinanza e i vostri messaggi sono stati preziosi per me".

Uomini e Donne, il futuro di Gemma Galgani e Gianni Sperti

Niente di grave, dunque. Archiviato il lieve malessere, la protagonista dello show di Maria De Filippi potrà tornare a godersi l’estate e il meritato riposo dopo un’annata intensa trascorsa in tv. Gemma, infatti, è stata una delle protagoniste dell’edizione di Uomini e Donne chiusa a fine maggiofa, ma anche stavolta purtroppo non è riuscita a trovare l’anima gemella. Ci riproverà senz’altro a partire da settembre, visto che Maria de Filippi sembra intenzionata a riservarle ancora un posto in prima fila anche nella prossima edizione del dating show targato Fascino. L’edizione 2025/2026 però potrebbe prevedere una grossa novità che riguarda Gianni Sperti. Rumors insistenti, infatti, indicano l’ex ballerino in procinto di salire sul trono per trovare l’amore. Sperti da anni è opinionista fisso di UeD al fianco di Tina Cipollari, ma qualche mese fa aveva anticipato che gli sarebbe piaciuto mettersi in gioco e salire sul trono per trovare l’amore. Un desiderio, questo, che presto potrebbe essere esaudito da Maria De Filippi.

