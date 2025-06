Fiorello, super-show a La Pennicanza: 'gag' con Conti (su Amadeus) e stoccata pesantissima a Balivo e Sperti Nella puntata di oggi, 4 giugno 2025, il conduttore ha rifilato stoccate a raffica a Roberto Sergio e a Viale Mazzini. Poi la chiamata esilarante con il collega.

Oggi a La Pennicanza, nel primo pomeriggio di Rai Radio 2, Fiorello si è scatenato ancora più del solito. Non solo frecciate alla Rai e ai vertici, compreso il dg Roberto Sergio, ma anche un’esilarante chiamata in diretta con Carlo Conti. Che ha dovuto inventarsi, su richiesta di Fiorello stesso, il testo di uno spot per lanciare il nuovo programma di Amadeus sul Nove. Come se non bastasse, il mattatore Rai ha anche imitato Maria De Filippi, finendo per lanciare stoccate all’opinionista Gianni Sperti. E anche alla conduttrice Caterina Balivo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Fiorello, show a La Pennicanza con Carlo Conti (che cita Amadeus)

Si inizia forte, oggi, a La Pennicanza di Fiorello e Biggio. Con un commento a caldo sull’incontro di giornata tra Giorgia Meloni e Macron. "Veramente c’è una foto molto compromettente", scherza Fiorello, "quasi sfiorano la pomiciata, cioè gli sguardi…Veramente quattro ore di incontro sembrava una puntata di Temptation Island, a un cero punto credo che abbiano acceso il falò".

Poi parte un collegamento – ormai obbligato – con il fantastico fratello di Jannik Sinner, imitato da Fiorello in perfetto accento calabrese (per motivi a noi ignoti). Ma la vera chicca di puntata arriva con la chiamata in diretta a Carlo Conti. Se ne parla, del conduttore Rai, per una sua dichiarazione ‘aziendalista’, a supporto della Rai. Cosa che spinge subito Fiorello alla stoccata: "Allora lui è aziendalista…pensate lui dietro la spalla sinistra ha il tatuaggio, qua dietro, di Roberto Sergio (dg Rai, ndr)…c’ha Roberto sulla spalla sinistra e Sergio sulla destra".

La chiamata in diretta a Conti e le stoccate a Sperti e Balivo

Ecco allora che parte la chiamata di Fiorello a Conti. Prontissimo, quest’ultimo, a rispondere con ironia: "Vabbene che a quest’ora faccio la pennicanza, però…sono a prendere il sole…a Firenze…in riva all’Arno". E subito Fiorello: "Ragazzi, il sole di Firenze, tutti vanno ad abbronzarsi a Firenze, davanti a Palazzo vecchio…senti ti stai preparando per qualcosa?…ah è vero c’hai quella cosa lì…Summer Hits, senza la parola prima che non si può dire…". "Quale, Tim?", replica a sua volta Conti, che come Fiorello contravviene volentieri al diktat aziendale (ovvero non pronunciare nomi di grandi aziende competitor).

A seguire, Fiorello ne approfitta per citare con Conti la battuta appena fatta, quella sul tatuaggio di Roberto Sergio sulla schiena. "Sì ma me lo sono tatuato in bianco", scherza allora Carlo, "perché sennò non si vede". Ed ecco che in chiusura di telefonata, Fiorello ha l’ispirazione. Decide infatti di far recitare uno spot al collega, per promuovere il nuovo programma sul Nove di Amadeus. Conti ride e accetta: "Stasera sul Nove, ‘Like a Star’ con Amadeus, da non perdere! Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio!".

Proseguono poi gli sproloqui dello speaker Rai. Che beandosi del suo talento dice: "Chi la fa sta cosa qua, Milo Infante? La Balivo riesce a farla? Eleonora Daniele la fa?". E infine Fiorello chiude con un’imperdibile imitazione di Maria De Filippi: "Saluto tina Cipollari, e poi saluto quell’altro…Gianni Sperti, non lo riconosco mai, c’è qualcosa che non va quando mi guarda, ha usato il bonus 110…non riesce manco più a sorridere…oggi lo guardo ed è un’altra persona". Se non altro, quando in onda c’è Fiorello non ci si annoia davvero mai.

