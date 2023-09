Anticipazioni Uomini e Donne, lite furibonda tra Gianni Sperti e Aurora: “Ti denuncio” Nuovo scontro verbale acceso tra l’opinionista e la dama del dating show di Maria De Filippi: doppia esterna per Beatrice con Brando e Cristian

Ormai ci siamo e mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, con l’esordio fissato per lunedì 11 settembre. Proseguono spedite intanto le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, in cui stanno già prendendo forma i primi amori, i primi dissapori e le prime sorprese che vedremo in onda su Canale 5 nel corso delle prime puntate del programma. Ieri è stata un’altra giornata di lavoro per Maria De Filippi e di riprese per Uomini e Donne, in cui a farla da padrone è stata la lite tra Gianni Sperti e Aurora. Scopriamo cos’è emerso dalle anticipazioni.

Uomini e Donne: anticipazioni quarta registrazione

Come svelato dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, nella giornata delle registrazioni di Uomini e Donne gli animi si sarebbero scaldati. Stando a quanto riportato dal giornalista, ci sarebbe infatti stata una "mega lite" tra Aurora Tropea e Gianni Sperti. Si sa che tra la dama e l’opinionista del dating show di Maria Di Filippi non scorre affatto buon sangue, e sicuramente sarà bastata una scintilla a far scaturire l’accesa lite, che sarebbe degenerata anche in pesanti accuse, con Gianni che avrebbe minacciato Aurora di denunciarla.

Assenti Armando e Riccardo: c’è Titì

Ancora assenti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che, a questo punto, potrebbero essere veramente fuori dal programma. Se il primo (che continua a smentire tutto, e lascia indizi su un suo possibile ritorno) potrebbe pagare la nuova linea editoriale anti-trash di Pier Silvio Berlusconi dopo la lite con Riccardo, quest’ultimo sembra invece godersi una love story con una nuova misteriosa fiamma. Occhio però al ritorno in studio di Barbara, che potrebbe avere ancora qualcosa in sospeso con Armando.

Presente, invece, Titì: l’amata opinionista è tornata a Uomini e Donne e la sua conferma mette fine alle voci circolare riguardo un suo possibile allontanamento dallo show.

Il trono classico

Continuano intanto gelosie e dissapori tra i tronisti. Brando e Cristian si contendono ancora le attenzioni di Beatrice, che avrebbe fatto due esterne con loro, molto diversi tra loro ma ritenuti entrambi interessanti dalla corteggiatrice. Cristian non avrebbe però accettato questa situazione e si sarebbe alzato al centro dello studio. Cosa sarà successo?

Quando inizia Uomini e Donne?

La stagione 2023/24 di Uomini e Donne debutterà in tv il prossimo 11 settembre, come sempre, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche