Uomini e Donne: Gemma Galgani trova il suo “pesciolino” e scarta Antonino La dama protagonista del venerdì del dating show di Maria De Filippi, poi le prime esterne di Manuela: Aurora è innocente e rientra, Lavinia e Alessio ospiti

Gemma Galgani è la protagonista assoluta della puntata di venerdì 15 settembre 2023 di Uomini e Donne, in cui si sono ritagliate spazio anche le prime esterne della nuova tronista Manuela Carriero e l’ospitata di Lavinia e Alessio. Nell’ultimo appuntamento di questa prima settimana del dating show di Maria De Filippi non sono mancate le soprese: scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne, la quinta puntata: Gemma protagonista

Ad aprire l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne ci ha pensato Gemma Galgani, assoluta protagonista della prima parte del pomeriggio. La storica dama del Trono Over è infatti uscita con Maurizio, ribattezzato "pesciolino" con una battuta che non è andata giù a Gianni Sperti, che ha accusato Gemma di portare avanti niente più che un gioco. L’appuntamento tra la dama e Maurizio è stato piacevole, con Gemma che ha flirtato a più riprese con l’uomo (tuffandosi anche in piscina vestita, perché – a suo dire – nuda sotto l’abito) cercando abbracci e ricevendo anche un girasole in dono. Maurizio ha dichiarato di essere incuriosito, Gemma ha parlato di un’empatia totale, che l’ha portata anche a scartare Antonino. Tra i due c’è stato un bacio in esterna (avvenuta prima di quella con Maurizio), ma la dama ha deciso di tagliare corto con il primo uomo che le si era presentato in questa stagione, non avendo trovato stimoli. Anche Silvio ha commentato il tutto ("Sono scioccato"), aggiungendo che nei panni di Maurizio si sarebbe denudato e tuffato in piscina senza esitazioni.

L’ospitata di Lavinia e Federico e la prima esterna di Manuela

Spazio poi agli ospiti della puntata, gli ex protagonisti di Uomini e Donne Lavinia e Federico, che dopo cinque mesi sono ancora felicemente fidanzati e hanno ripercorso la propria storia d’amore in studio da Maria De Filippi. "È totalmente un’altra persona. Un santo, è paziente. Gliel’ho detto dal primo giorno" ha aggiunto Lavinia. Tra i due c’è grande sintonia e felicità.

Sono ufficialmente iniziate anche le avventure dei nuovi tronisti a UeD con le prime esterne. Nella puntata odierna si è partiti da quella di Manuela Carriero. L’ex volto di Temptation Island è uscita con Michele, ragazzo di Castellammare di Stabia (città dove vorrebbe portare Manuela nella prossima esterna) e che lavora al Comune di Capri. La ragazza è stata visibilmente incuriosita dall’ironia e dal buonumore di Michele che, dal canto suo, non ha negato di essere stato colpito dalla bellezza fisica della tronista.

Per quanto riguarda i ritorni, Barbara De Santi ha ufficialmente ripreso il suo posto nel parterre, mentre Aurora è rientrata in studio dopo la polemica social con Gianni Sperti. Stando alle parole di Maria De Filippi, la redazione non ha potuto confermare né smentire che la storia Instagram incriminata sia stata realizzata dalla dama o meno.

Potrebbe interessarti anche