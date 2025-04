Uomini e Donne, effusioni 'hot' (e baci) tra Gemma e Arcangelo. E Tina esplode: “L’ha aggredito sessualmente” Nella puntata di oggi, Maria De Filippi ha rivelato i dettagli di un incontro passionale tra la Galgani e il suo Cavaliere. E la Cipollari ha subito affondato il colpo.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ne sono successe di tutti i colori. Innanzitutto, secondo quanto riferito da Maria De Filippi, sarebbe esplosa la passione tra Gemma Galgani e il cavaliere Arcangelo. Durante un’uscita a colazione, infatti, i due si sarebbero scambiati effusioni e gesti di tenerezza, cosa che ha suscitato parecchio stupore in studio. Tra i più colpiti, ovviamente, anche Tina Cipollari, che non ha risparmiato alla Galgani una serie di frecciate ironiche (e al solito, velenose). Ma l’intervento tempestivo di Arcangelo ha rimesso subito Tina al suo posto. Ecco tutti i particolari.

Uomini e Donne, scoppia la passione tra Gemma Galgani e Arcangelo

La puntata di oggi è iniziata col ‘botto’. A Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio una raggiante Gemma Galgani. E ha rivelato al pubblico la novità (clamorosa) sull’ultima uscita con il cavaliere Arcangelo: "Hanno fatto colazione insieme e entrambi hanno perso la testa reciprocamente…". Ma subito è arrivata la stoccata di Tina Cipollari: "Il primo aprile è passato dai…Lui ha perso la testa per lei?". Affermazione a cui Maria ha replicato con fermezza, aggiungendo altri dettagli: "Si sono dati baci appassionati…".

E a questo punto, con evidente ironia e una nota di divertimento negli occhi, la Cipollari ha deciso di affondare davvero il colpo. "Ma tu ti puoi buttare tra le braccia del primo che incontri?", ha detto l’opinionista rivolgendosi a Gemma, "l’ha aggredito sessualmente già alle 8 del mattino…Ci rendiamo conto?".

Il commento di Gianni Sperti e la replica (secca) di Arcangelo

Pure Gianni Sperti, ovviamente, è intervenuto sulla questione: "Avete tirato un limone dopo il cappuccino?". E ancora una volta, la risposta al quesito è arrivata dalla bocca di Maria De Filippi, evidentemente informatissima sui fatti. "Non uno solo eh…", ha detto la conduttrice. Mentre Gemma si è difesa come ha potuto: "Baci appassionati…Io son spontanea, mica l’ho preso per strada…".

Chi però ha replicato forte e chiaro, stavolta, è stato il cavaliere Arcangelo. Dopo una stoccata della Cipollari – "volevo sapere a quando risale il tuo ultimo rapporto sessuale…" – il corteggiatore è infatti intervenuto così: "Io non sono stato aggredito, ma ci siamo aggrediti entrambi…Per ballare il Tango bisogna essere in due…Io non bacerei certo una donna che non mi piace". E quindi a Tina non è rimasta altra opzione se non quella di fare un passo indietro. "Chissà lei cosa sta immaginando…Tu sei preparato?", ha concluso la Cipollari. Mentre Arcangelo ammetteva candidamente che per rivedere Gemma Galgani sarebbe disposto a fare anche i salti mortali: "Se devo andare a Torino e fare 200 km io li faccio". Insomma, se non è passione questa.

