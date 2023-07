Uomini e Donne, gaffe clamorosa di Daniele Dal Moro L’ex GF Vip ha raccontato su Twitch di aver ricevuto una proposta come tronista del programma delle coppie in Spagna. Peccato che lì lo show non vada più in onda.

L’amore fa male. Ma anche la mancanza d’amore può dare alla testa. Lo dimostra Daniele Dal Moro, che dopo la recente separazione shock da Oriana Marzoli si è reso protagonista di una gaffe clamorosa. L’ex GF Vip ha infatti affermato su Twitch di aver ricevuto un’offerta dalla Spagna: era stato scelto come tronista di Uomini e Donne in salsa iberica. Un "remake" della sua breve (e poco felice) esperienza nel programma di Maria De Filippi, che si era conclusa in anticipo per l’esplosione del Covid. Una nuova opportunità, per Daniele. Non fosse che Uomini e Donne in Spagna non esiste più. Sono stati i follower dell’influencer a fargli notare l’erroraccio. Ecco cos’è successo in dettaglio.

Daniele Dal moro e la gaffe sul GF in Spagna

Sarà la calura estiva. Sarà la confusione del cuore. Fatto sta che Daniele Dal Moro, nel corso della sua ormai consueta diretta Twitch, si è reso protagonista di una gaffe notevole. Stava parlando ai suoi fan del più e del meno, quando ha deciso di soffermarsi su una notizia-bomba che lo riguardava.

L’imprenditore e influencer veneto ha spiegato infatti di aver ricevuto un’offerta speciale dalla TV spagnola. Il trono di Uomini e Donne in Spagna sarebbe stato suo, bastava solo allungare la mano. "Mi era già successo qualche tempo fa", ha spiegato Dal Moro. "Mi hanno proposto il trono in Spagna! Allora, siccome non ho bei ricordi per quello che riguarda questa mansione, lasciamo perdere…". Un’offerta ghiotta che però Daniele ha saputo rifiutare. E fin qui niente di strano.

I followers però non perdonano, e quasi subito si sono accorti dell’incongruenza. La versione spagnola di Uomini e Donne, difatti, è stata sospesa da tempo, il programma non va più in onda e l’offerta ricevuta da Daniele Dal Moro sembra a dir poco campata in aria. Uno scivolone bello grosso, anche se non imperdonabile, ovviamente. Perché potrebbe esserci più di una spiegazione per la gaffe di Daniele.

Opzione uno. Forse Daniele si è espresso male, e si riferiva semplicemente a un’offerta pervenuta in passato, quando ancora il programma esisteva in Spagna. Opzione due: qualcuno ha preso in giro Dal Moro, creando un gigantesco equivoco. Oppure, magari, l’ex GF Vip sa qualcosa che noi ancora non sappiamo. Che Uomini e Donne stia per tornare in terra iberica, magari? Mai dire mai. La verità emergerà, forse da una delle prossime dirette Twitch dell’ex vippone. Non resta che stare in campana.

