Uomini e Donne, Maria De Filippi si prende la nuova star di Temptation Island. Chi è e cosa farà Dopo aver ammaliato tutte le fidanzate e il pubblico a casa, uno dei tentatori potrebbe avere un futuro nel dating show di canale 5: scopriamo di più.

A sole due puntate dall’inizio di Temptation Island, possiamo già affermare con certezza che il tentatore Flavio Ubirti è e sarà uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Classe 2001 e originario della provincia di Firenze, Flavio ha lasciato il segno dalla prima inquadratura. Il fisico da modello e il sorriso raggiante hanno letteralmente conquistato tutte le fidanzate del programma, nonostante Maria Concetta, chiamata per prima a fare la sua scelta, sia stata l’unica a portelo scegliere. Di cose da vedere e scoprire in questa edizione di Temptation 2025 ce ne sono ancora molte, ma c’è già chi ipotizza di poter rivedere Flavio molto presto, magari seduto sul Trono di Uomini e Donne: scopriamo di più.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti tronista? L’indiscrezione

Nelle prime due puntate di Temptation Island 2025 abbiamo visto il tentatore Flavio Ubirti avvicinarsi a Denise. La ragazza ha espresso più volte i dubbi che la assillano nei confronti del fidanzato Marco, sottolineando anche di ritrovare una certa somiglianza tra il compagno e il tentatore Flavio. Nelle ultime ore, un utente del web ha chiesto all’esperto Lorenzo Pugnaloni qualche anticipazione su quello che sarà il futuro di Ubirti e, in particolare, se il tentatore alla fine uscirà con Denise o se magari diventerà (come spesso capita) tronista della prossima edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Immediata la risposta di Pugnaloni: "Non è uscito dal programma insieme a Denise. Posso solo dirvi questo ora… Per il Trono è sicuramente un papabile candidato". Insomma, pare proprio che il feeling tra Falvio e Denise non sia in realtà destinato a continuare. Per sapere se il tentatore si avvicinerà a qualcun’altra all’interno di Temptation Island dovremo attendere le prossime puntate, ma se alla fine dovesse ritrovarsi ancora single, le probabilità che Maria De Filippi possa sceglierlo come tronista di Uomini e Donne ci sono tutte. Dopo aver già dimostrato di saper ammaliare tutte anche senza aprire bocca, è difficile pensare che queen Mary possa lasciarsi scappare l’occasione di averlo nel suo dating show.

Flavio Ubirti, cosa fa nella vita (oltre Temptation Island)

Oltre ad essere uno dei tentatori dell’edizione 2025 di Temptation Island, Flavio Ubirti è un modello professionista seguito dalla Alex Model agency e in passato ha giocato a calcio nel ruolo di portiere nella U.S. Arezzo e nella Nazionale Under 17. Inoltre, Flavio ha da sempre una grande passione per i cani e insieme al padre si occupa del loro addestramento.

