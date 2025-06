Pasticcio Rai nella replica di Da Noi a ruota libera, lo scivolone imbarazzante su Papa Francesco: social furiosi Ieri è stata trasmessa una vecchia puntata di "Da noi..a ruota libera". Ma nessuno si è accorto del collegamento sullo stato di salute del defunto Santo Padre. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Il più banale degli errori mette in imbarazzo la Rai. Ieri pomeriggio, domenica 29 giugno 2025, è andata in onda sul primo canale una replica di Da noi…a ruota libera, show condotto da Francesca Fialdini. Ma a un certo punto – e quello che è successo ha dell’incredibile – è partito un collegamento con un giornalista, a cui è stato chiesto un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Insomma, c’è stato uno sbaglio grossolano in regia che ha suscitato reazioni tra il perplesso, il comico e lo sconcertato via social. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Rai, il pasticcio su Papa Francesco a Da noi…a ruota libera

La puntata in questione di Da noi…a ruota libera era quella del 2 marzo 2025, e in realtà in questo non c’è nulla di strano. Perché nei mesi estivi è prassi consolidata, sia in Rai che per altre reti, mandare in ondare repliche in attesa che i palinsesti riprendano a settembre. Ma a volte occorre stare attenti, e fare qualche ‘ritocchino’ per evitare di incappare in figuracce. Come è accaduto appunto questa volta, con la puntata trasmessa ieri pomeriggio su Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come anticipato, nella calura di domenica 29 giugno è andata in scena la gaffe delle gaffe. E tutto è avvenuto in una manciata di secondi. Cioè quando la conduttrice Francesca Fialdini ha chiamato il collegamento con Ignazio Ingrao del Tg1, per un rapido aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco. All’epoca, ovviamente, il Pontefice era ancora vivo. E sarebbe scomparso solo un mese dopo circa. Ecco perché la puntata, o meglio, questo spezzone di puntata, ha perso ogni attualità nel momento in cui è stato trasmesso in replica. Per non parlare poi del cattivo gusto (non voluto, certo) nel citare il Santo Padre in questo modo.

La reazione furiosa dei social

Si spiega allora l’ondata di proteste social, soprattutto all’interno della piattaforma X. Dove una masnada di utenti ha colto l’occasione per attaccare la Rai e il programma, con immancabili sfottò e una certa dose di rabbia repressa. Vero è, d’altro canto, che sviste del genere sono già capitate in passato, e possono anche essere perdonate. Ma il punto è che il particolare tema in questione, che chiama in causa la fede degli spettatori, potrebbe aver estremizzato parecchio la risposta online.

La prossima volta, dunque, sarebbe meglio riguardare due volte la replica prima di mandarla in onda. Evitando così di esporre a brutte figure un po’ tutti i personaggi coinvolti. Dai vertici alla conduttrice Fialdini, passando per l’inviato Ingrao, ovviamente.

Potrebbe interessarti anche