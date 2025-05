Uomini e Donne, Francesca perde il controllo e lancia una scarpa. La reazione (choc) di Giovanni Nella puntata di oggi, un confronto accesso tra la Dama e il Cavaliere ha portato a conseguenze davvero estreme. Ed è spuntata una terza incomoda tra i due. Ecco i dettagli.

Oggi a Uomini e Donne è andata in scena la ‘resa dei conti’ tra la Dama Francesca e Giovanni. Dopo una frequentazione con alti e bassi, e una settimana passata a farsi videochiamate (per loro stessa ammissione) il coperchio è saltato a causa di una terza ‘incomoda’. Giovanni ha infatti confessato chiaramente il suo interesse per un’altra Dama, scatenando così la reazione furiosa di Francesca. Che si è resa protagonista di un gesto clamoroso in studio. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Uomini e Donne, resa dei conti tra Francesca e Giovanni

Nel blocco di oggi di Uomini e Donne, dedicato a Francesca e Giovanni, si è consumato uno scontro senza esclusione di colpi. Ha iniziato Francesca, raccontando a Maria De Filippi quanto accaduto nell’ultima settimana: "È partito da Napoli, è venuto a Bracciano sotto il mio ufficio. Abbiamo parlato, mi ha fatto una sorpresa. Non mi è mai stato indifferente, è stato un gesto che ho apprezzato. Mi sono data una possibilità andando contro me stessa, contro tutto. Non mi sono lasciata andare a un rapporto fisico. Tutta la settimana abbiamo fatto videochiamate di tre ore, anche col figlio. Lui al di fuori è tutt’altra persona. Io sarò stupida, ma ci casco".

A questo punto, però, l’intervento della De Filippi ha fatto precipitare gli eventi. Perché Maria ha voluto mostrare a Francesca il video del ballo di Giovanni con Marilù. Dama a cui il Cavaliere ha confessato all’orecchio: "Sei sempre stata il mio sogno proibito, stasera ci vediamo?". Ecco che allora la dama terza incomoda è intervenuta: "Sapevo che Giovanni aveva un interesse per me, ho sempre rifiutato il suo numero perché non ho interesse e perché ha atteggiamenti che non mi piacciono. Ho sbagliato ad accettare il tuo numero. Giovanni è sempre stato gentile con me, l’ho voluto ringraziare. Ho rifiutato il suo invito fuori".

La giustificazione di Giovanni e la reazione choc di Francesca

A seguire, Giovanni si è mostrato stupito. "Fino a ieri sera ci siamo dati la buonanotte", ha detto il Cavaliere, "abbiamo fatto videochiamate come fossimo due conoscenti. Non abbiamo 15 anni, abbiamo un’età. Poi sei sparita".

E infine, precisa e terribile, è arrivata la bordata di Francesca. "Fa proprio schifo quest’uomo", ha sbottato la Dama. "È indecente. Mi hai fatto un corteggiamento spietato, ti sei auto-invitato a casa…stai prendendo per il cu*o me e tutti. Ti blocco e ti tiro una scarpa". Detto, fatto. Francesca ha lanciato una scarpa con il tacco in direzione del malcapitato Giovanni. Poi ha chiuso così: "Te l’avevo detto che l’avrei fatto, sei uno stron*o…Questa persona non sa cosa vuole, fa le sceneggiate, lui è questo".

