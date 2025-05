Uomini e Donne, Arcangelo ‘gela’ Gemma Galgani (che se la prende con Marina). Ecco cos’è successo Nella puntata di oggi, 19 maggio, il cavaliere ha dimostrato scarso interesse per la dama. Mentre Annamaria e Alessio si sono 'conosciuti meglio' alle terme. Ecco i particolari.

Niente da fare, per l’eterna single Gemma Galgani. Anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, la dama ha dovuto fare i conti con il flebile interesse di Arcangelo. Che nel frattempo ha baciato Cinzia. È poi scoppiata la solita lite tra Gemma e Marina, entrambe quasi più interessate alla polemica che al cavaliere per cui si stanno ‘scontrando’. E a seguire, Alessio Pilli Stella si è concesso un’uscita romantica con la nuova dama Annamaria. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Gemma ‘gelata’ da Arcangelo

Continuano le sfortune di Gemma Galgani, a Uomini e Donne. La storica dama dello show, anche oggi, 19 maggio 2025, si è ostinata a perseguire il suo obiettivo amoroso: Arcangelo. Ma quest’ultimo sta facendo di tutto, tranne che dimostrare reale interesse per la Galgani. Sembra invece notevolmente interessato a Marina, il Cavaliere. Anche se in una recente uscita ha finito per baciare Cinzia.

E in questo marasma di triangolazioni amorose, intanto Gemma e Marina se le sono ‘date’ di santa ragione. La Galgani non pare avere intenzione di arrendersi, e ha ricordato ad Arcangelo quei famosi baci passionali in ascensore. Dettaglio che tuttavia non ha smosso più di tanto il cavaliere. Gemma infatti è stata lasciata bellamente a casa, e ancora una volta Arcangelo ha ribadito il suo interesse per Marina. A tutto ciò, si è poi aggiunto il classico riassunto illuminato di Maria De Filippi. "Mi sa che la chimica la sentivi solo tu Gemma", ha sentenziato la conduttrice con un sorrisetto.

Resta comunque evidente il doppio, se non triplo, gioco portato avanti da Arcangelo. Che senza battere ciglio ha evitato di rivelare a Marina la sua uscita romantica con Cinzia (durante la quale, tra l’altro, è pure scattato il bacio). E quando il fattaccio è venuto alla luce, Marina ha subito deciso di lasciare il centro dello studio. Mentre Tina Cipollari faceva notare che Marina sembra quasi più interessata ai litigi con Gemma (forse perché le garantiscono maggiore visibilità mediatica).

L’uscita di Alessio Pilli Stella con Annamaria

Intanto, nella puntata di oggi di Uomini e Donne abbiamo anche assistito a un’altra dinamica interessante. Alessio Pilli Stella se ne è andato alle terme con Annamaria, nuova arrivata. Tina ha insinuato, con ironia, che qualcosa di ‘hot’ potrebbe essere accaduto tra i due in quel "luogo di perdizione". Ma a quanto pare sarebbe scattato solo un bacio (almeno per ora). Vedremo nelle prossime puntate come evolverà la situazione.

