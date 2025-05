Ida Platano, la confessione (inquietante) e il ritorno a Uomini e Donne: cosa è successo Le parole dell'ex tronista hanno allarmato i fan, mentre cresce la speranza di rivederla a settembre nel dating show.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

I fan di Ida Platano sono preoccupati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti messo in allarme i suoi follower su Instagram con una dichiarazione inquietante e poco chiara: "Io sono un po’ pensierosa perché ho fatto due cose. Una di queste non posso dirvela, sono pazza, pericolosa, ed è per questo che non posso parlare". Una delle due cose a cui si riferiva l’hair stylist è un po’ di shopping ("Quello dove ci sono un po’ di sensi di colpa"), mentre sull’altro fatto tutto tace: "Ma perché devo fare queste cose quando so che mi posso mettere nei guai? Io sono fatta così, mi piace un po’ di adrenalina, ma non si fanno queste cose. È meglio che vada a chiudermi in casa, ma non so quanto resisterò, vedremo cosa succederà durante questa giornata", ha poi aggiunto sibillina Platano. Ma a cosa si riferiva Ida?

Ida Platano allarma i fan: "Sono pericolosa, non posso parlare"

Le parole di Ida Platano nelle sue storie Instagram hanno fatto preoccupare e incuriosire molto i suoi follower, tanto che alcuni hanno pensato che stesse parlando della sua vita privata e sentimentale. L’ex tronista, però, ha prontamente risposto ai dubbi dei suoi fan, chiarendo: "Ma voi che pensieri vi fate? Addirittura mi state chiedendo se mi hanno visto con qualcuno, non c’entrano gli uomini, vi ho detto che è una cosa pericolosa, che mi mette nei guai. Uomini zero. Sono stata chiara?". Nessun problema di cuore, quindi, ma qualcosa forse di più grave che Ida non ha voluto condividere sui social, anche se i dubbi degli utenti sembravano legittimi dato il percorso travagliato di Platano a Uomini e Donne. Nel dating show, nonostante i vari tentativi, non è riuscita a trovare l’amore, e anche l’ultima relazione, nata lontano dalle luci dei riflettori, pare sia finita.

Uomini e Donne, Ida Platano pronta a tornare sul trono: cosa sappiamo

Mentre Ida Platano crea ‘scompiglio’ sui social, sono tante le voci che la rivedrebbero sul trono di Uomini e Donne dal prossimo settembre. La dama bresciana, protagonista del dating show per ben due volte, potrebbe presto tornare a cercare l’amore alla corte di Maria De Filippi. Il suo percorso nel programma, prima con la scelta di Roberto Guarnieri, e poi con i corteggiatori Gianpaolo Siano e Mario Cusitore, non è stato certo molto fortunato, ma come si dice ‘non c’è due senza tre’. Sono tantissimi i fan che la vorrebbero rivedere sul trono di UeD, e ad alimentare le speranze del pubblico, qualche tempo fa, ci fu anche una storia della stessa Ida. L’hair stylist, infatti, aveva ripostato la domanda di un follower che le chiedeva: "Ti rivedremo a Uomini e Donne? Ti prego dimmi di sì". Parole che la dama ha ripubblicato per intero ma senza nessun commento, lasciando che la fantasia del pubblico volasse alta.

