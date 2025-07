Al Bano, nuovo veleno contro Romina Power: “Nel 1986 cantammo in Russia, allora andava bene?” Intervenuto a È sempre cartabianca, il cantante replica alle accuse dell’ex moglie sul concerto in Russia, ricordando che nel 1986 cantarono insieme mentre Mosca era in guerra con l’Afghanistan

Non si placano le tensioni tra Al Bano e Romina Power, protagonisti di un nuovo botta e risposta a distanza. Tutto è partito dalla partecipazione del cantante pugliese a un evento musicale lo scorso 20 giugno a San Pietroburgo, in Russia, che ha scatenato la dura reazione dell’ex moglie. Romina ha scelto Instagram per prendere le distanze, lanciando un messaggio forte e inequivocabile. E ora arriva la replica infuocata del Leone di Cellino San Marco, che nel salotto televisivo di È sempre Cartabianca non ha usato mezzi termini e ha replicato alle accuse rispondendo alle domande di Bianca Berlinguer.

Al Bano, bordata contro Romina Power a È sempre cartabianca

L’amore tra Romina Power e Al Bano Carrisi è terminato oltre 25 anni fa, mentre il loro sodalizio artistico è proseguito tra tira-e-molla e saltuarie reunion. Qualche giorno fa però la cantante americana ha deciso di tirare una bordata inattesa al suo ex marito, parlando della sua partecipazione avvenuta al Forum Economico Internazionale, dove Al Bano si è esibito nel concerto organizzato a margine della manifestazione. In quell’occasione, l’artista pugliese ha cantato con Iva Zanicchi il brano ‘Felicità’, storica hit lanciata nel 1982 con Romina Power. E proprio quella canzone ha fatto arrabbiare la sua ex moglie, che subito dopo il concerto ha pubblicato una storia in cui ha scritto: "Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità". Un messaggio inequivocabile, che molti hanno letto come un chiaro riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina scoppiata nel 2022 in seguito all’invasione dell’esercito di Putin.

La replica di Al Bano (che proprio ieri si è espresso anche sulla possibile separazione tra il Festival e il comune di Sanremo) non si è fatta attendere: in una precedente intervista aveva già definito le parole di Romina come una vera "coltellata mediatica ricevuta dalla madre dei miei figli". Ma la questione è riesplosa in diretta TV ieri sera, quando il cantante di Cellino San Marco è tornato sull’argomento, confessato tutta la sua amarezza durane l’intervista rilasciata a È sempre Cartabianca.

Al Bano sbotta in diretta: "Avrebbe potuto mandarmi un messaggio"

Nel programma condotto da Bianca Berlinguer, il cantante ha dato la sua versione con toni netti: "Quattro figli insieme e mi sento dire una bugia… perché la verità è che Romina Power non è stata invitata e questo lo so con certezza". E ha aggiunto: "Non è che ha detto ‘non ci voglio andare’, non è stata invitata". Un’affermazione che smentisce l’idea di un suo coinvolgimento rifiutato da parte della ex moglie. E poi una stoccata pesante al passato condiviso: "Quando siamo stati insieme in Russia e abbiamo cantato nel 1986, la Russia combatteva contro Afghanistan, allora andava bene?".

Ma il vero punto dolente, per Al Bano, è stato il modo in cui Romina ha comunicato il suo dissenso: "Avrebbe potuto farmi una telefonata o mandarmi un messaggio, non c’era bisogno di tutto questo. Mi sono sentito trattato da quello che non sono".

Infine, sul concerto in sé, Al Bano ha ribadito: "In quella serata non c’era niente di politico. E quando ho cantato Libertà, molte persone piangevano. Lo rifarei anche domani". Ma a colpirlo più di tutto è stata la critica al brano più iconico della loro carriera: "Su 50 minuti di esibizione, mi critica proprio per Felicità?". Ora la frattura sembra profonda. E chissà se, dopo questa rottura pubblica, ci sarà ancora spazio per un futuro artistico insieme.

