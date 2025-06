Reazione a Catena, 'Tiri Liberi' rischiano grosso ma si salvano in extremis. Sui social scatta la polemica: "Urlatrice" Nella puntata del 13 giugno Sabrina, Luca e Fabio fanno una serie di errori durante la partita, ma riescono a mantenere il titolo di campioni: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno venerdì 13 giugno 2025, si confermano campioni in carica i ‘Tiri Liberi’, trio composto da Sabrina, Luca e Fabio. A sfidarli sono i ‘Sempre in pista’, squadra capitana da Niccolò che comprende anche da Rudy ed Emanuela. Ecco cosa è successo nella puntata del 13 giugno di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, puntata 13 giugno 2025: cosa è successo

Durante la puntata, le sorprese non mancano fin dalla prima catena musicale – indovinata dai "Sempre in pista" – perché Pino Insegno vuole vedere ballare Emanuele e Fabio sulle note della canzone trovata, ovvero Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale, e dice: "Io vorrei Emanuela (fa parte del nuovo trio, ndr) con Fabio, a meno che lui non convinca Luca, ma non credo… ha dei motivi per non farlo (Sabrina è la moglie, stanno insieme da 34 anni, di cui 6 sono di fidanzamento, ndr). Intanto preparatevi al centro". La faccia di Fabio dice davvero tutto, ma alla fine i due avversari ballano insieme. Nel bel mezzo della danza arriva Insegno che ‘ruba’ la dama a Fabio per poi farle il baciamano prima di proseguire col gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si prosegue con un altro momento divertente quando i "Tiri Liberi" scoprono che il brano della seconda catena è Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri e il conduttore risponde a Sabrina, portavoce del trio, "Ma io non mi potrò mai scordare di te Sabrina, soprattutto perché adesso me la canti, e nessuno si dimenticherà mai di questo momento". Lei ride e poi, mentre prova a intonare la canzone (riuscendoci poco e sbagliando le parole), si scusa con l’artista: "Chiedo scusa a Giusy Ferreri".

Si passa alla prima catena di Una tira l’altra, indovinata dai "Tiri Liberi", che prendono anche la zip da 15mila euro, e poi ai "Quando, dove, come, perché", in cui assistiamo a un momento divertente; Fabio dice di avere in casa 3 gatti e Sabrina afferma che ha 1 cane e 2 gatti e che in passato hanno avuto molti roditori di specie differenti, oltre ai rettili ancora in vita. Pino Insegno commenta: "Quando devono fare una puntata di Linea Verde (programma tv, ndr), vengono da voi. O di Quark soprattutto". Finito il siparietto, sono i "Sempre in pista" a trovare la seconda zip da 20mila euro, ma solo dopo che i "Tiri Liberi" la passano agli sfidanti perché non la sanno. Quindi questi ultimi hanno la possibilità di ‘zottare’ 5 secondi ai campioni, ma non ce la fanno.

All’Intesa Vincente sorprendono i "Sempre in pista", perché, nonostante un’ammonizione dovuta ai famosi ‘telegrammi’, trovano 8 parole con ben due raddoppi consecutivi azzeccati. i "Tiri Liberi" invece partono malissimo, con due o tre parole sbagliate nei primi secondi e Sabrina che tende sempre a urlare per farsi sentire da Fabio che deve indovinare le parole. Non manca in quest’ultimo caso una battuta del conduttore: "Mi ricorda l’altro anno". Tra l’altro, sui social nasce la polemica: "Sabrina urlatrice. Peccato che non legga i tweet, perché così saprebbe che urlando in questo modo si rende alquanto antipatica", oppure: "Sabrina, che cacchio, non sei simpatica URLAAAA DI MENOOOOO", e ancora: "Pure Pino te l’ha detto che hai rotto…STAI CALMA SABRINA". I "Tiri Liberi" riescono comunque a confermarsi campioni indovinando ben 10 parole e poi giocano all’Ultima Catena per 120mila euro.

Nonostante usino il primo jolly all’inizio e il secondo in un momento successivo, i campioni riescono a tenere intatto il montepremi di 120mila euro fino all’Ultima Parola. Cosa accomuna "Stato!" e "Salmone"? Prima pensano a "segreto di Stato", ma, una volta comprato il Terzo Elemento (i soldi diventano 60mila), si accorgono che il loro ragionamento ha poco a che fare col Salmone. Allora optano per "secondo": "Se c’è il terzo Stato, ci sarà anche il secondo", commenta Fabio, ma la parola giusta è "selvaggio".

Le reazioni sui social

Dopo la puntata di Reazione a Catena del 13 giugno 2025, non mancano altre polemiche/reazioni sui social: "Bravi le stesso i campioni perché secondo si abbinava perfettamente a salmone (secondo piatto, collegamento già usato dagli autori) e Secondo Stato nell’Ancien Régime francese, come abbiamo imparato a scuola", "Proprio tirata però come definizione", "Il secondo stato però era la nobiltà, quindi può essere".

Potrebbe interessarti anche