Teresanna Pugliese: chi è il marito Giovanni, l'aborto rifiutato e le lacrime di dolore all'Isola dei Famosi Sull'Isola dei Famosi 2025, Teresanna si lascia andare ai ricordi e commuove tutti parlando del marito Giovanni Gentili: "Mi ha salvata"

A poche ore dalla finale dell’Isola dei famosi, Teresanna Pugliese ha ceduto all’emozione. L’ex Uomini e Donne, una delle concorrenti simbolo di questa edizione del reality di Canale 5 grazie al suo temperamento solido e apparentemente inscalfibile, ha ceduto all’emozione parlando del marito Giovanni Gentile, figura centrale nella sua vita e padre dei suoi due figli, Gioele e Francesco. Un amore intenso, il loro, che ha stravolto la vita di Teresanna e che ora, a causa di una lontananza che dura ormai da tre mesi, manca terribilmente alla naufraga partenopea.

Isola dei Famosi, il crollo di Teresanna a poche ore dalla finale: c’entra suo marito Giovanni

Durante uno degli ultimi momenti di riflessione in spiaggia, l’ex tronista ha ricordato quanto sia stato difficile stare lontana da Giovanni, a cui è legata dal 2014. Il loro legame, nato in un momento delicato per lei, ha rappresentato un punto di svolta nella vita della Pugliese, che oggi in preda allo sconforto è esplosa a piangere parlando di suo marito: "Era l’anno in cui facevo ancora eventi, ospitate, e come dico sempre lui per me è stato come la primavera a dicembre", ha raccontato tra le lacrime. "Sono stata una ragazza molto insicura, senza autostima, queste due caratteristiche sono svanite nel momento in cui ho avuto la consapevolezza di essere amata come mi ama lui".

Lontana dal marito da settimane, Teresanna ha confessato che questa distanza l’ha fatta riflettere ancora di più sul valore della loro storia d’amore: "Noi non ci siamo più staccati, lui ha preso la mia anima, l’ha abbracciata e ha curato tutte le ferite", ha dichiarato con voce rotta. "Giovanni mi ha salvata e oggi sono la donna che volevo essere da bambina. In realtà non sapevo che donna volessi essere, ma oggi ho tutto quello che desideravo da bambina", ha aggiunto, commossa, la naufraga, che questa sera si giocherà la vittoria all’Isola dei famosi con gli altri finalisti: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Omar Fantini e Jay Lillo.

Chi è Giovanni Gentile, il marito di Teresanna Pugliese: due figli e l’aborto rifiutato

Teresanna e Giovanni Pugliese si sono conosciuti la notte di Capodanno del 2014 e sono marito e moglie dal 2018. I due, entrambi napoletani, sono genitori di Francesco, nato nel 2015, e del piccolo Gioele, venuto alla luce nel 2024 al termine di una gravidanza molto complicata. La showgirl, infatti, ha rivelato che i medici le avevano diagnosticato un probabile aborto e suggerito l’interruzione della gravidanza. "A detta dei medici dovevo abortire, potevo morire per un’emorragia interna. Ho scelto di rischiare la vita", ha raccontato sui social. Teresanna però scelse di non seguire il parere dei dottori e alla fine ha dato alla luce il piccolo Gioele, accolto da lei e dal marito come un piccolo miracolo..

Imprenditore e uomo molto riservato, Giovanni ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori e dai social, nonostante la popolarità di sua moglie che ancora oggi – a distanza di quasi 15 anni dal suo addio a Uomini e Donne vanta un grandissimo seguito sui social.Anche per questo la loro relazione, pur solida e duratura, si è sviluppata lontano dai clamori mediatici. Solo raramente la coppia condivide qualche scatto insieme su Instagram, preferendo proteggere la propria intimità.

