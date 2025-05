Uomini e Donne: puntata di (dolci) addii da record. Giuseppe e Rosanna lasciano il programma insieme: “Ho voglia di viverlo” La dama e il cavaliere del Trono Over hanno deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi: anche Fabio-Giovanna, Cristina-Ivan e Guido-Gloria via insieme

Pomeriggio di colpi di scena e dolci addii a Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda oggi martedì 13 maggio 2025, infatti, ben due coppie del Trono Over hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi. Giuseppe e Rosanna hanno fatto pace e, un po’ a sorpresa, la dama ha accettato la ‘scelta’ del cavaliere. Anche Fabio e Rosanna hanno deciso di proseguire la frequentazione lontano dalle telecamere, così come Cristina e Ivan e Guido con Gloria. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne: Giuseppe e Rosanna lasciano il programma

In attesa della scelta di Gianmarco Steri (ancora indeciso tra Nadia e Cristina), il Trono Over è tornato protagonista a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi martedì 13 maggio 2025, infatti, non sono mancati i colpi di scena nel parterre, a partire dall’inattesa pace tra Giuseppe e Rosanna. Dopo la dura lite della scorsa settimana (il cavaliere era rimasto deluso dalle parole della dama, che non si era detta ancora innamorata a livello sentimentale), infatti, i due si sono incontrati.

"Io non posso avere al mio fianco un uomo così, che mi toglie il tempo e lo spazio. Gli auguro di trovare una donna che vada bene per lui, che gli dia tutto l’amore di cui ha bisogno… non posso essere io" si era sfogata a fine puntata Rosanna che però, dopo essere stata raggiunta da Giuseppe, ha ritrovato l’intesa. Il cavaliere si è dunque presentato in studio con un mazzo di fiori e una lettera: "Rosanna, sei una donna meravigliosa. Più passano i giorni e più mi rendo conto del tuo essere così straordinaria. Vorrei uscire dal programma mano nella mano con te". La dama ha detto sì: "Lui è sempre stato molto presente (…) ho capito che con lui ci sto bene, ho propria voglia di viverlo (…) A me lui piace e interessa, non posso parlare di amore ma c’è tanto… e questo tanto me lo vorrei vivere".

Le altre coppie che hanno lasciato il programma insieme

Dopo il tradizionale ballo (con tanto di bacio appassionato), altre coppie hanno deciso di seguire l’esempio di Giuseppe e Rosanna. Guido si è detto innamorato di Gloria, che ha accettato di continuare la frequentazione lontano dalle telecamere. Anche Cristina ha ‘scelto’ Ivan e proseguirà la conoscenza fuori dagli studi del dating show di Maria De Filippi, così come Fabio e Giovanna, quarta coppia a uscire in una puntata da record.

