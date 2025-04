Mediaset sceglie Myrta Merlino: oggi lo speciale sul papa, stravolto il palinsesto di Canale 5. De Filippi si ferma Mediaset stoppa i programmi di Maria De Filippi oggi 21 aprile e li rimpiazza con la soap The Family. Palinsesto stravolto anche il 25 aprile. Ecco cosa succede.

CONDIVIDI

Quella di Pasquetta, si sa, è una giornata particolare e si capisce anche dai diversi cambi di palinsesto che interessano la programmazione televisiva. Tra scampagnate, pranzi in famiglia e gite fuori porta, infatti, il grande pubblico per un giorno mette da parte la televisione e questo spinge le principali reti a riorganizzare la propria offerta per evitare di rimediare ascolti troppo bassi con le loro trasmissioni di punta. Anche quest’anno Maria De Filippi non fa eccezione alla regola e, dopo aver tenuto banco nel prime time del Sabato Santo con il Serale di Amici, questo pomeriggio – lunedì 21 aprile – non andrà in onda con le sue due trasmissioni quotidiane su Canale 5: Uomini e Donne e Amici.

Uomini e Donne e Amici non vanno in onda oggi 21 aprile 2025

Uomini e Donne e Amici, quindi, oggi 21 aprile non andranno in onda. Il motivo è presto detto: la Pasquetta modificherà per una giornata le abitudini degli italiani, che oggi non saranno davanti alla televisione per dedicarsi a gite fuori porta e a pranzi in famiglia o con amici. Per questo, Canale 5 ha deciso di sospendere per una giornata Uomini e Donne e il daytime di Amici, i due programmi cult di Maria De Filippi che tengono banco nei giorni feriali nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset. Al loro posto, spazio a una mini maratona della soap turca The Family, in onda oggi dalle 14.10 fino alle 16.50, quando partirà il film tv Rosamunde Pilcher – Il Desiderio di Amy.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

AGGIORNAMENTO: in seguito alla morte di papa Francesco, Mediaset ha scelto di affidarsi a Myrta Merlino per la programmazione di oggi lunedì 21 aprile 2025. Dalle 14.50 alle 20 circa, in edizione straordinaria, andrà in onda uno speciale di Pomeriggio Cinque. Il Biscione decide di omaggiare così Jorge Mario Bergoglio – scomparso questa mattina all’età di 88 anni – e dà anche un gran segnale di fiducia nei confronti di Myrta Merlino (spesso messa in discussione per gli ascolti), giornalista di fiducia di Pier Silvio Berlusconi che da due anni si occupa della cronaca del pomeriggio di Canale 5.

Lo stesso scenario si riproporrà tra quattro giorni, in occasione della Festa della Liberazione. Anche venerdì 25 aprile, infatti, Amici e Uomini e Donne non andranno in onda su Canale 5 lasciando spazio alla soap The Family.

Lo stop dei due programmi di Maria De Filippi sarà l’unico cambio di programmazione che interesserà oggi Canale 5, che questa sera proporrà regolarmente in prima serata il reality The Couple di Ilary Blasi, che non si fermerà nonostante il lunedì festivo. Palinsesto confermato anche per Rai 1, che stasera in prime time trasmetterà regolarmente la nuova puntata di Ulisse il piacere della scoperta.

Potrebbe interessarti anche