Estate in Tv, la rivoluzione dei palinsesti: addio a Myrta Merlino e Alberto Matano Chi resta e chi va via dal piccolo schermo in questi mesi caldi? Di sicuro tutti aspettano il ritorno di Temptation Island.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Come ogni estate, i palinsesti della Tv italiana si stravolgono, tra programmi che vanno in vacanza, ritorni, e qualche novità. Su Rai 1 torna Estate in Diretta e Alberto Matano va in ferie. A Mediaset Myrta Merlino lascia il posto ad Alessandra Viero, e presto rivedremo anche Temptation Island. Tuttavia, molti dei programmi che si prenderanno una pausa durante i mesi estivi, torneranno con l’arrivo dell’autunno, come Il Paradiso delle Signore o La Vita in Diretta. Idem per il Grande Fratello che ritornerà con una versione Gold verso la fine di settembre. Anche Pomeriggio Cinque riprenderà la sua programmazione standard, anche se non è certo che la conduzione sarà ancora nelle mani di Myrta.

Per tutti i dettagli non perdetevi il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche