"Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa" è stato il comunicato attraverso il quale il cardinale Kevin Farrell ha annunciato con dolore la morte di papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, scomparso oggi lunedì 21 aprile 2025 all’età di 88 anni. Il 266esimo pontefice della Chiesa cattolica è stato indubbiamente una figura chiave della storia del Vaticano e non solo. Per motivi anagrafici e non, papa Francesco è stato anche il più "televisivo" e, nel corso del suo pontificato, è apparso più volte sul piccolo schermo. Ripercorriamo la sua storia.

Papa Francesco, tutte le sue ospitate in tv

Per rintracciare il primo "contatto" tra il mondo della Chiesa e quello dei media si può risalire addirittura al 1898, quando Leone XII finì sulla pellicola di un operatore inglese nei giardini vaticani. Pio XII utilizzò la tv nel 1949 per mandare un messaggio al popolo francese e statunitense; cinque anni più tardi si rivolse ai vescovi in Rai, due giorni prima dell’inizio ufficiale delle trasmissioni. Non c’è dubbio, però – come detto – che papa Francesco sia stato il più "televisivo" dei pontefici. Il pontefice argentino, scomparso oggi lunedì 21 aprile 2025 all’età di 88 anni, ha cavalcato i media e ha trasformato la televisione in un mezzo di comunicazione importante per la Chiesa anche oltre il rito.

Nonostante abbia confessato di non guardare la televisione dagli anni Novanta, papa Francesco è stato presente sul piccolo schermo nel corso del suo pontificato. Celebre è stata la sua intervista nel 2022 a Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio, dove sarebbe poi tornato in collegamento in diretta anche nel 2024 e nel 2025, in quella che si sarebbe rivelata una delle sue ultime apparizioni televisive. Bergoglio si è ritagliato uno spazio anche al Festival di Sanremo 2025 attraverso un messaggio registrato e diretto al pubblico dell’Ariston di Carlo Conti.

La prima volta di papa Francesco in tv risale a però all’aprile 2017, quando fu "ospite" della rubrica Rai Il Sabbatico. Giornale dell’anima in onda su Rainews e curata da Alberto Melloni per una recensione video su un’edizione critica delle opere di Don Lorenzo Milani. A fine 2021 fece parecchio discutere una sua lunga intervista al Tg5; in molti storsero il naso nel vedere in una rete privata il pontefice, che infatti poco dopo sarebbe stato ospite di Fazio su Rai 3, in quella che è tuttora la puntata più vista di sempre di Che Tempo Che Fa (raggiunse il 25% di share radunando 6,7 milioni di spettatori).

