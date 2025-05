Mediaset, programmazione stravolta per il primo maggio: Amici, Uomini e Donne e Tradimento, cosa cambia In occasione della Festa dei Lavoratori di oggi Uomini e Donne non andrà in onda e tornerà solo lunedì: saltano anche Amici e Tradimento, cosa cambia in tv

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È giovedì 1° maggio 2025 e – come da tradizione – si celebra la Festa dei Lavoratori. Istituita ufficialmente 136 anni fa e nel 1946 in Italia, si tratta di una ricorrenza diffusa quasi in tutto il mondo che segna una celebrazione e, ovviamente, anche una "pausa". In occasione del 1° maggio, infatti, anche gran parte della tv si fermerà, a partire dalle reti Mediaset. Il palinsesto del Biscione subirà un importante ‘scossone’ soprattutto nella fascia del daytime pomeridiano. Scopriamo tutta la nuova programmazione.

Festa dei Lavoratori del 1° maggio: i cambi di programmazione Mediaset

Oggi giovedì 1° maggio 2025 – in occasione della Festa dei Lavoratori – il palinsesto Mediaset subirà importanti modifiche e manderà in ‘vacanza’ alcuni dei programmi di punta di Canale 5. Sulla rete ammiraglia del Biscione, infatti, non andrà in onda Tradimento. Il consueto appuntamento a partire dalle 14:15 con l’amata dizi turca salterà; al suo posto saranno trasmessi più episodi di Beautiful. La storica soap amaricana andrà infatti in onda in versione estesa dalle 13:50 alle 15:00.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Maria De Filippi in ‘vacanza’, come cambiano i palinsesti di Canale 5: Amici, Uomini e Donne, Tradimento

Nel daytime del pomeriggio di oggi di Canale 5 salterà anche l’appuntamento con Uomini e Donne. Per gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, purtroppo, il ‘digiuno’ sarà più lungo del previsto; il programma non andrà infatti in onda neanche domani venerdì 2 maggio 2025 e tornerà in onda settimana prossima, a partire da lunedì 5 maggio 2025 nel tradizionale slot delle 14:45. Al suo posto andrà in onda in prima tv The Family, che dopo l’appuntamento con il daytime di The Couple di Ilary Blasi (in piena crisi di ascolti) tornerà per una seconda puntata alle 16. La serie turca si troverà a rivaleggiare negli ascolti con il seguitissimo Il Paradiso delle Signore (sempre più vicino al gran finale), che andrà regolarmente in onda per ‘recuperare’ gli appuntamenti persi con la morte di papa Francesco e i vari cambi di programmazione di Rai 1 della scorsa settimana.

Nel pomeriggio di oggi giovedì 1° maggio 2025 non ci sarà spazio neanche per Amici 24. Il daytime del talent show di Maria De Filippi – come detto – lascerà lo slot delle 16 su Canale 5 a The Family, ma tornerà in onda regolarmente già a partire da domani venerdì 2 maggio e poi sabato sera, per la terzultima puntata dell’edizione Serale.

Potrebbe interessarti anche