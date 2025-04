Rai e Mediaset, palinsesti stravolti per Pasqua: Angela confermato e De Filippi (quasi) in pausa, cosa cambia in tv Da venerdì 18 aprile a lunedì 21 il weekend pasquale sarà segnato da numerosi cambi di programmazione: gli appuntamenti Rai e Mediaset dedicati (e non)

La Pasqua è alle porte e anche la tv italiana si prepara a un weekend di festività. Da oggi venerdì 18 a lunedì 21 aprile 2025 i palinsesti subiranno infatti numerosi cambi di programmazione, mettendo in "pausa" alcune delle trasmissioni di punta e facendo spazio ad appuntamenti dedicati e non. Dalla nuova programmazione Rai alle novità in casa Mediaset, scopriamo come cambia la tv italiana questo weekend.

Palinsesti di Pasqua 2025: gli appuntamenti Rai

In occasione della Pasqua 2025 il weekend della Rai sarà segnato inevitabilmente da vari programmi dedicati. Si parte venerdì 18 aprile: in prima serata su Rai 1 andrà in onda in diretta dal Colosseo il rito della Via Crucis, preceduta da uno speciale Porta a Porta: il dolore di Maria che sostituirà il solito appuntamento in access prime time con Affari Tuoi. A seguire – alle 22:30 – spazio a Il caso Cristo con Giovanni Minoli, un’indagine giornalistica sull’uccisione di Gesù di Nazareth, mentre alle 23:45 verrà trasmesso il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta. E a proposito di musica, nel prime time di Rai 5 (ore 21:15) andrà in onda il Concerto di Pasqua con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Serata non a tema invece per Rai 2, dove andrà in onda Diabolik dei fratelli Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Sabato 19 aprile su Rai 1 in prima serata (e in prima visione) andrà in onda Il miracolo di Sharon con Hilary Swank, mentre su Rai 3 ci sarà Ennio, il documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone.

Domenica 20 aprile si parte alle 9:30 con lo speciale di A Sua Immagine su Rai 1, che aprirà alla Santa Messa per la Pasqua di Resurrezione e la Benedizione Urbi et Orbi dalla Basilica di San Pietro alle 10:20. In prima serata, invece, ci sarà il film Il lupo e il leone. Su Rai 3, invece, in mattinata andrà in onda lo speciale di Protestantesimo (ore 9:55), mentre dalle 20:35 spazio a la finale de Il Borgo dei Borghi.

Lunedì 21 aprile 2025 confermato il terzo appuntamento stagionale con Ulisse – Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela e dedicato alla città di Istanbul. Su Rai 3, invece, in prima serata andrà in onda Fatima di Marco Pontecorvo.

I cambi di programmazione in casa Mediaset

Il palinsesto pasquale di Mediaset metterà in "pausa" alcuni dei programmi di punta del Biscione. Sabato 19 aprile andrà in onda Le storie di Verissimo (una sorta di best of, non si tratterà di una nuova puntata di Silvia Toffanin), mentre è confermato l’appuntamento col Serale di Amici di Maria De Filippi. In prima serata su Italia 1 sarà invece tramesso il film Clifford – Il grande cane rosso, su Rete 4 Il compagno Don Camillo.

Domenica 20 aprile alle 10:00 ci sarà la Santa Messa su Canale 5; nel pomeriggio Le storie di Verissimo e in prima serata il film Marry Me – Sposami. Su Rete 4 ci sarà invece il film Il piccolo Lord, seguito da Prova a prendermi in seconda serata.

Nella giornata del lunedì di Pasquetta del 21 aprile Uomini e Donne e Amici non andranno in onda (al loro posto la serie The Family e il film della serie Rosamunde Pilcher, Il destino di Amy). Confermato, invece, l’appuntamento in prima serata con The Couple con Ilary Blasi. Su Italia 1 andrà in onda Spider-Man 3 di Sam Raimi, su Rete 4 Johnny Stecchino con Roberto Benigni.

