Niente vacanze di Pasqua per Ilary Blasi, che questa sera torna al timone di The Couple – Una vittoria per due. Oggi lunedì 21 aprile 2025, infatti – nel giorno di Pasquetta – il nuovo reality show di Canale 5 andrà regolarmente in onda per quella che sarà la terza puntata. Dopo il brusco calo di ascolti della scorsa settimana, Ilary e il suo cast sono chiamati a risalire la china per scongiurare la chiusura anticipata che, secondo alcuni rumor, non sarebbe un’ipotesi troppo remota. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata, dai sondaggi alla situazione nella casa.

The Couple, le anticipazioni della terza puntata condotta da Ilary Blasi: cosa vedremo

Dopo il calo di ascolti della scorsa settimana (-6 punti di share e più di mezzo milione di spettatori smarriti), The Couple – Una vittoria per due torna in onda nel Lunedì dell’Angelo. Niente pausa, dunque, per Ilary Blasi, che stasera tornerà in onda alla guida della terza puntata del reality show di Canale 5, affiancata da Francesca Barra Luca Tommasini nelle vesti di opinionisti. The Couple deve allontanare le voci di chiusura anticipata, che si sono fatte sempre più intense tra dati Auditel tutt’altro che esaltanti, critiche social e accuse di essere troppo simile (quasi una copia) al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Nella casa, intanto, si sono accesi gli animi. Tra i concorrenti hanno infatti iniziato a farsi strada le prime tensioni. Antonino Spinalbese, in primis, si è scagliato contro Pierangelo Greco dopo essere stato accusato di essere uno stratega. L’ex compagno di Belén Rodríguez non ha preso affatto bene le parole dell’amico di Jasmine Carrisi: "Ma cosa vuoi? Lanci frecciatine. Guarda che tu hai un pregiudizio e lo vedo benissimo (…) Sei falso". Non sono mancati però momenti di tensione anche tra compagne di squadra come nel caso di Laura Maddaloni, che ha tuonato contro Giorgia Villa.

Sondaggi televoto: chi viene eliminato

Condotta da Ilary Blasi, la terza puntata di The Couple in onda oggi lunedì 21 aprile 2025 decreterà la prima eliminazione stagionale. Chi sarà la prima coppia a dovere lasciare il reality show di Canale 5 (e a rinunciare al milione di euro in palio)? In nomination ci sono Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco ed Elena Barolo e Thais Wiggers. Stando a nostri sondaggi (QUI per votare), le ex veline partono con un leggero svantaggio nei pronostici, dal momento che raccoglierebbero il 48% dei voti contro il 52% di Jasmine e Pierangelo

Quando e dove vedere The Couple in tv e streaming (lunedì 21 aprile 2025)

The Couple va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito). Su Mediaset Extra (canale 55 del DT) è inoltre possibile seguire la diretta h24 della casa.

