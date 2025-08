Un Professore 3, Leo Gassmann accende la speranza sulla storia d'amore tra Simone e Manuel: il ‘segnale’ sui social è già virale Il pubblico sui social sogna una storia d'amore con la A maiuscola e Leo Gassmann commenta: "Resto ottimista".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Mancano ancora mesi per vedere la luce di Un Professore 3. La fortunata serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, infatti, tornerà su Rai 1 con la terza stagione soltanto intorno a dicembre 2025, ma sui social l’hype intorno alla trama e ai personaggi è già alle stelle. Tra gli argomenti di forte interesse dei più appassionati c’è senza dubbio la forte amicizia tra Simone e Manuel, interpretati nella serie rispettivamente da Nicolas Maupas e Damiano Gavino. La relazione tra i due, cresciuta molto nella seconda stagione, aveva fatto sperare ai fan che la trama li portasse ad avvicinarsi ancora di più, e in tantissimi hanno sognato sino all’ultimo di vederli insieme come coppia. Cosa che però non è accaduta dato che nella vita di Manuel entrò Nina. Ora, con l’arrivo del terzo capitolo, i fandom dei Simuel continuano a incrociare le dita.

Un Professore 3, i fan dei Simuel sognano l’amore tra Simone e Manuel

In Spagna nella serie Merlí, a cui Un Professore si ispira, la relazione tra Simone e Manuel è esplosa nella passione, ed è proprio la stessa cosa che il pubblico italiano più affezionato sogna. Sui social i fandom chiedono a gran voce che l’amore tra i due venga ufficializzato anzi, come si dice in gergo, canonizzato, tanto che l’hashtag ‘Simuel Canon‘ sta spopolando. Su tutte le piattaforme, da X a Instagram, i fan vorrebbero solo veder nascere tra i due una bella e vera storia d’amore, senza censure, una speranza che per molti ha fondamento dai vari like postati qua e là sull’argomento anche da Leo Gassmann, autore della colonna sonora della serie. È bastato un semplice commento "Resto ottimista", discreto e che per la verità non dice un granché, a far scattare la speranza nei fan che lo hanno invece colto con un chiaro segnale che qualcosa di bello accadrà nella terza stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove veder in streaming le repliche della prime due stagioni di Un Professore

In attesa di scoprire come si evolverà la trama di Un Professore 3, e se i fan verranno accontentati nel loro sogno di vedere nascere l’amore tra Simone e Manuel, è possibile fare un ripasso dei primi due capitoli della serie con Dante Balestra, disponibili in streaming sia su RaiPlay che sulla piattaforma Netflix.

Potrebbe interessarti anche