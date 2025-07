Temptation Islanda, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme Francesca Sorrentino e Manuel Maura sarebbero tornati a convivere da due mesi, l'uscita pubblica al matrimonio tra Gabriela e Giuseppe.

Il matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara è stato anche il palcoscenico perfetto per la prima uscita ufficiale tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, coppia amatissima e tormentata di Temptation Island 2023 che sembra essere tornata insieme dopo l’ennesimo tira e molla. Dopo mesi di voci, segnalazioni e smentite, i due sono stati avvistati fianco a fianco durante la cerimonia, con un’intesa che ha lasciato poco spazio ai dubbi. E a confermare che il ritorno non è solo una suggestione da social ci ha pensato Alessandro Rosica, che ha rivelato come Francesca e Manuel convivano ormai da circa due mesi.

Un amore, il loro, segnato da alti e bassi, crisi e apparenti rotture definitive. Dopo il reality, Francesca aveva infatti scelto di chiudere la relazione e diventare tronista a Uomini e Donne dove era stata corteggiata da Gianluca Costantino (anche lui al matrimonio, ma distante). Il legame con Manuel però non si è mai davvero interrotto. I social ne sono sempre stati testimoni: tra avvistamenti, storie ambigue e like reciproci, la sensazione è sempre stata che tra loro ci fosse ancora qualcosa di irrisolto.

Francesca Sorrentino e Manuel sono tornati insieme, ma è un rapporto tormentato

E proprio a confermare la complessità del rapporto è arrivata anche un’altra segnalazione della blogger Daria, che ha riportato la testimonianza di una ragazza coinvolta, indirettamente, in una dinamica che la dice lunga su quanto Manuel fosse ancora legato a Francesca. Secondo il racconto, a maggio Manuel avrebbe trascorso tre giorni con una ragazza a Milano, ma durante quel tempo avrebbe continuato a parlare ossessivamente di Francesca, dichiarando di volerla sposare e confessando di non averla mai dimenticata. Quando la situazione è venuta a galla, Francesca – contattata da un’amica della ragazza – avrebbe ringraziato per la segnalazione, spiegando che non credeva più alle parole di Manuel, nonostante lui continuasse a cercarla e a chiederle una nuova possibilità ma al contempo che nella sua testa c’era solo lui.

Una testimonianza forte, che sottolinea quanto il legame tra Francesca e Manuel sia tutt’altro che lineare. Ma forse è proprio questo – la loro capacità di perdersi e ritrovarsi – a rendere la loro storia così seguita. Come ha ammesso la stessa Francesca, Manuel non è mai davvero uscito dalla sua testa, nemmeno durante l’esperienza da tronista e lo ha dichiarato pubblicamente. Ed eccoli lì, di nuovo vicini, proprio in un giorno simbolico come quello delle nozze degli amici Gabriela e Giuseppe. Le indiscrezioni corrono e staremo a vedere se si tratterà di un ritorno definitivo.

