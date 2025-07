L’Ordine Del Tempo, Apocalisse emotiva con Gerini e Gassmann: il film che vi farà riflettere sulla vita e sulla fine L’Ordine Del Tempo arriva (in anteprima esclusiva) in streaming su RaiPlay: Gerini e Gassmann protagonisti di un film intenso che sfida il tempo e l’anima.

Sono due attori italiani (e ce ne facciamo un vanto) di grandissimo talento e presto li vedremo in anteprima esclusiva su RaiPlay in un film che vi lascerà un segno. Parliamo di Claudia Gerini e Alessandro Gassmann, protagonisti de L’Ordine Del Tempo, diretto da Liliana Cavani e che vanta un cast super acclamato. La pellicola presentata Fuori Concorso a Venezia 80, è liberamente tratta dal libro di Carlo Rovelli ed esplora il mistero e la complessità del tempo, analizzando l’ordine che regola l’evoluzione dell’universo. Vediamo insieme di cosa parla, gli attori presenti, e molto altro ancora.

La trama e il cast del film L’Ordine Del Tempo

Può un film suscitare tanti interrogativi e lasciarvi con qualche dubbio? Certo che sì, e siamo sicuri che anche L’Ordine Del Tempo riuscirà in questa cosa. Trattasi di un film drammatico diretto da Liliana Cavani e con protagonisti Claudia Gerini e Alessandro Gassmann. Ma di cosa parla? Partiamo con dire che al centro della pellicola c’è l’essere umano, con i suoi timori, rimorsi, segreti, dubbi e quella flebile speranza che resiste anche quando tutto sembra perduto. La storia si svolge in una villa a Sabaudia, dove un gruppo di amici si riunisce per il cinquantesimo compleanno di Elsa (interpretata da Claudia Gerini). La serata però prende una svolta drammatica quando due ospiti annunciano che un asteroide, chiamato Anaconda, sta per colpire la Terra: mancano poche ore all’impatto.

Il film si distingue per il suo cast corale, con alcuni dei nomi più noti del panorama italiano. Alessandro Gassmann interpreta Pietro, un uomo che tenta di ricostruire la sua vita familiare; Edoardo Leo è Enrico, un fisico consapevole della gravità della situazione. Completano il gruppo Kseniya Rappoport, Valentina Cervi, Francesca Inaudi e Fabrizio Rongione, che danno profondità emotiva alla narrazione. Ogni personaggio reagisce alla fine in modo diverso, ma tutti cercano un significato. La regia è affidata a Liliana Cavani, che firma anche la sceneggiatura con Paolo Costella, creando un’atmosfera sospesa in cui il tempo sembra dilatarsi, fermarsi, accelerare. L’unica cosa che conta è il presente.

Location e curiosità del film

Le riprese del film si sono svolte tra settembre e ottobre 2022, principalmente nel Lazio. La location principale è una villa a Sabaudia, scelta per la sua atmosfera unica e considerata fondamentale dal regista. Altre scene sono ambientate nell’Abbazia di Fossanova, luogo spirituale che ospita momenti emotivamente intensi, e all’Osservatorio Astronomico di Roma, dove si sviluppa la parte legata al personaggio di Enrico e ai temi della scienza e del tempo. Una curiosità interessante riguarda proprio Liliana Cavani, la quale ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera dalla Mostra del Cinema di Venezia nello stesso anno dell’uscita del suo film, un riconoscimento importante e simbolico per una regista che ha sempre affrontato temi complessi con rigore e uno sguardo personale.

Dove vedere in streaming il film L’Ordine Del Tempo

L’Ordine Del Tempo è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay, ma anche su altre piattaforme come: Prime Video, Rakuten TV ed Apple TV.

