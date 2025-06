Nicolas Maupas, da Un Professore con Gassman a una serie tv amatissima in Italia: il futuro è sempre più stellato Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino si uniscono al cast della serie caustica, irriverente e metatelevisiva per un deciso salto fuori dalla zona di comfort

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Una news che senza dubbio farà contenti i fan delle fiction Rai e, in particolare, di Un Professore: Nicolas Maupas, interprete di Simone Balestra, si unisce al cast di Call My Agent – Italia 3. L’annuncio è arrivato da Palomar, casa di produzione della serie, con un post Instagram. Questa nuova sfida porta il volto di Filippo di Mare Fuori su Sky e in streaming su NOW, lontano dal mondo patinato e rassicurante di casa Rai. E non è tutto, perché assieme a lui arriva anche Gianmarco Saurino, volto noto di Che Dio ci aiuti, DOC – Nelle tue mani e Leonardo. Call My Agent – Italia torna dunque con una terza stagione che si preannuncia ricca di sorprese. Ma come faranno due attori così diversi a condividere lo stesso universo narrativo?

Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino a Call My Agent – Italia

Un deciso cambio di paradigma per Maupas e Saurino, provenienti entrambi da serie tv drammatiche. Un salto fuori dalla propria comfort zone. Il primo è stato la rivelazione di Mare Fuori, per poi diventare iconico al fianco di Alessandro Gassman in Un Professore. Nel 2024 ha vestito i panni di Guglielmo Marconi, mentre quest’anno è atteso al cinema con La festa della rivoluzione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il secondo, invece, è diventato il dottor Lorenzo Lazzarini in DOC – Nelle tue mani, dopo un passato in Che Dio ci aiuti. Tra i suoi ultimi ruoli: La legge di Lidia Poët, Te l’avevo detto, e l’intenso Gildo Claps nella miniserie Per Elisa – Il caso Claps.

Che personaggi interpreteranno?

Nicolas Maupas dovrebbe interpretare se stesso, mentre Gianmarco Saurino ha rivelato il proprio personaggio all’Italia Global Series Festival. "Sono cast fisso, sono un agente, sono un nuovo agente non della CMA, ma che arriva da fuori a minare la struttura della CMA. Sarò per la prima volta un antagonista". Come per le prime due, anche la stagione 3 di Call My Agent – Italia sarà disponibile in esclusiva su SKY e in streaming su Now TV.

Potrebbe interessarti anche