Se avete amato Un Professore non potete perdervi questa nuova fiction su RaiPlay Otto ragazzi si mettono in gioco per raggiungere un sogno in comune: diventare attori e arrivare a calcare i prestigiosi palchi di Broadway

Otto ragazzi poco meno che ventenni e un sogno in comune: diventare attori. Un anno per riuscirsi, oppure perdersi del tutto. Questa è, in estrema sintesi, la sinossi della nuova fiction targata Rai, in arrivo anche in streaming su RaiPlay e con Giorgio Panariello: Tutta scena. Una serie che si promette di diventare un punto di riferimento per chi ama le storie autentiche, che bruciano, che non si nascondono dietro a facili moralismi. Tutta scena e prodotta con la collaborazione della Trentino Film Commission e si svolgerà appunto in un borgo della regione. Il cast mescola volti già noti e giovani promesse: Seydou Sarr (Premio Marcello Mastroianni alla Mostra di Venezia), Tommaso Cassissa, Sabrina Martina, Ginevra Francesconi, Margherita Morchio, Alice Maselli, Emanuele Porzio e Giovanni Scotti.

Di cosa parla la trama di Tutta scena in streaming su RaiPlay?

Tutta scena racconta un anno intenso all’interno di un master per giovani performer. Otto episodi da 25 minuti l’uno. Otto storie intrecciate per altrettanti sogni che ormai non trovano più spazio nei proverbiali cassetti. Accanto a loro, tre coach carismatici: Giorgio Panariello, in un ruolo drammatico nei panni di un regista senza pace; Arianna Mattioli come vocal coach; Anna Favella nei panni di una esuberante insegnante di danza. In palio per i ragazzi c’è qualcosa di grande: una borsa di studio per la High Academy Musical School di New York. E, forse, il sogno di recitare a Broadway. E così la fatica si fa reale e la competizione è spietata.

Non potete perdervela se avete amato Un Professore

Girata tra Arco, Centrale Fies e il Teatro Zandonai di Rovereto, la fiction sfrutta i paesaggi del Trentino per raccontare la bellezza, ma anche l’isolamento. La pressione di dover diventare a tutti i costi "qualcuno" ma lontano dalla propria zona di comfort e senza una rete di sicurezza. Tutta scena si rivolge a chi ha amato Skam e Un professore, ma vuole qualcosa di ancora più crudo, ancora più sincero. Disponibile prossimamente in streaming gratuito su RaiPlay, la serie si candida già ad essere uno dei prodotti italiani più interessanti dell’ultimo periodo.

