Manuela Arcuri e il mistero sulla morte del padre: cos’è successo Valanga di guai tra le palme di Santo Domingo, dai segreti sulle location e sul cast, fino al titolo originale accantonato per la morte di Vittorio De Sica.

In Teste di cocco, i fratelli Pietro e Tommaso Tiraboschi (Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi), che non si parlano da tempo, si rincontrano per provvedere alla riduzione dei resti del loro padre morto da più di vent’anni. Quando però la bara viene aperta, i due fratelli la trovano vuota. Partono per location esotiche frequentate dal padre alla ricerca di alcune risposte. La storia si complica ulteriormente con l’ingresso del personaggio interpretato da Manuela Arcuri, la cui presenza è legata proprio alla figura del defunto. La giovane, affascinante e dal passato misterioso, rivela di essere la figlia dell’uomo, e quindi sorellastra dei due, ma anche di aver perso il padre in circostanze poco chiare, aumentando il mistero dietro la sua dipartita.

Teste di cocco va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:15.

