Natale senza Babbo, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri fanno saltare le feste su Prime Video A novembre una inedita coppia sotto l'Albero di Natale per una commedia pronta a regalare risate, emozioni e una sana dose di magia delle feste

Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri stanno per arrivare in streaming su Prime Video con una scoppiettante commedia, Natale senza Babbo. In programma per novembre 2025, è già iscritta tra le novità più attese del periodo invernale. Per i due si tratta della prima commedia natalizia recitata assieme, che già sulla carta promette scintille. Gassman sarà Babbo Natale, un Santa Klaus in crisi esistenziale che decide di mollare tutto a ridosso del 25 dicembre. Ranieri interpreterà invece Margaret, donna paziente e determinata a tutto per salvare la notte più magica dell’anno. Dietro la cinepresa Stefano Cipani, mentre la sceneggiatura è stata curata da Michela Andreozzi.

Di cosa parla la trama di Natale senza Babbo con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri?

Babbo Natale (Gassmann) è arrivato al punto limite. Non ne può più né di regali e né di renne e decide di mollare il proprio incarico proprio alla vigilia del 25 dicembre. Approfittando dell’assenza del barbuto omone vestito di rosso, la Befana (Caterina Murino) e Santa Lucia (Valentina Romani) tentano di colmare il "vuoto di potere" per imporsi come nuove regine delle feste. Toccherà quindi a Margaret (Ranieri) risolvere la situazione e riportare Babbo Natale all’ordine e al compito che gli è stato assegnato: portare gioia e balocchi nel mondo.

Un Santa Klaus molto umano e fragile

Natale senza Babbo è una commedia che si propone di abbattere gli stereotipi di genere. Santa Klaus è umano, imperfetto, pieno di dubbi, e per questo tremendamente attuale. Le ambizioni della Befana e di Santa Lucia, poi, scateneranno una serie di colpi di scena tra magia, rivalità e battute taglienti. Il risultato? Un mix di tenerezza, ironia e quel pizzico di follia che solo le feste sanno regalare.

A completare il cast troviamo Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame, Simone Susinna e la stessa Michela Andreozzi. Una sequela di grandi nomi della comicità italiana che promette risate, ritmo e situazioni surreali, perfette per il clima natalizio. Natale senza Babbo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da novembre 2025

