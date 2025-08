Mani Nude, Alessandro Gassmann è un carceriere pronto a tutto: quando esce il film su Paramount+ Mani Nude, film diretto da Mauro Mancini e tratto dal romanzo omonimo di Paola Barbato, è in arrivo su Paramount+: data d'uscita e trama

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il film Mani Nude, diretto da Mauro Mancini e tratto dal romanzo omonimo di Paola Barbato, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ in Italia a partire dal 19 settembre e presenta un cast d’eccezione, a partire da Alessandro Gassmann. Il celebre attore è affiancato da nomi come Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, e la partecipazione di Renato Carpentieri.

Di cosa parla il film Mani Nude

La storia segue le vicende di Davide (interpretato da Francesco Gheghi), un giovane di buona famiglia che, dopo essere stato rapito, si ritrova costretto a partecipare a brutali e clandestini incontri di lotta a mani nude, in cui la posta in gioco è la vita stessa. Intrappolato in questo mondo disumano, Davide deve imparare a mettere da parte la sua umanità per sopravvivere. Ad addestrarlo c’è Minuto (Alessandro Gassmann), un carceriere che si occupa anche di altri uomini disperati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i due, tuttavia, si sviluppa un legame inaspettato, che potrebbe rappresentare per Davide l’unica via di salvezza. Anche se la fuga dalla prigione fisica sembra possibile, sfuggire al proprio destino e alle conseguenze delle proprie azioni si rivelerà un’impresa ben più ardua.

Prime recensioni del film

Il film è una produzione di Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento Film, in collaborazione con Rai Cinema. La regia e la sceneggiatura sono di Mauro Mancini, co-autore insieme a Davide Lisino. La colonna sonora originale è stata composta da Dardust. Medusa Film ne cura la distribuzione.

Il film è stato accolto con recensioni favorevoli dalla critica cinematografica. Molti esperti hanno riscontrato forti somiglianze con film come Fight Club ma anche al cinema di Nicolas Winding Refn, lodandone la regia, l’interpretazione di Gheghi e in buona parte anche quella di Gassman, ma criticando il brusco cambio di tono nella seconda metà del film. Non ci arresta che attendere il 19 Settembre per poterlo guardare su Paramount+.

Potrebbe interessarti anche