I dolori segreti di Leo Gassmann: cosa è successo con il padre Leo Gassman dedica tutto se stesso all’ascesa e la caduta di Califano: tra dolori familiari e ribellione artistica. Dalla perdita di peso agli studi di canto.

Califano, biopic dedicato all’iconico cantautore romano, Leo Gassmann interpreta un giovane Franco Califano nei suoi anni più turbolenti, segnati dal desiderio di emergere e da un mondo interiore spesso irrequieto. Al centro del racconto figura anche il rapporto complicato con il padre, uomo autoritario e distante, che in un momento cruciale della storia muore improvvisamente, lasciando il protagonista con un senso irrisolto di conflitto e rimpianto. Quella perdita rappresenta uno spartiacque emotivo nella sua vita: da lì in poi Califano si getta senza freni nella musica, nei vizi e nella voglia di lasciare un segno.

Califano va in onda stasera stesa, su Rai 1, alle 21:30.

