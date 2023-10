Tra Oriana Marzoli e il Gran Hermano è guerra aperta: spunta un video ma lei replica Continua la querelle tra il reality show spagnolo e la ex gieffina: la produzione pubblica un filmato che la riguarda, ma la venezuelana risponde a tono.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Prosegue senza sosta la guerra tra Oriana Marzoli e il Gran Hermano, versione spagnola del Grande Fratello. Dopo essere uscita dal reality e rientrata in Italia, la Marzoli ha raccontato la sua versione sull’accaduto lanciando accuse molto pesanti alla produzione. Le versioni non coincidono e ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Il Gran Hermano ha dunque deciso di passare ai fatti pubblicando sui profili social ufficiali alcuni video proprio sulla modella venezuelana. Non è mancata però l’immediata risposta di Oriana. Ecco cosa sta succedendo.

Gran Hermano, spunta il video della "terribile" Oriana

Mentre Oriana Marzoli, con affianco il fidanzato Daniele Dal Moro, continua a dire di essere stata cacciata dalla produzione e costretta dunque a uscire dal reality contro la sua volontà, il Gran Hermano ribadisce come tale decisione sia invece stata presa spontaneamente dalla venezuelana. La polemica sembra non volersi placare in nessun modo ma, al contrario, tutti sembrano intenzionati a buttare sempre più carne al fuoco.

L’ultimo passo del Gran Hermano è stato mostrare dei video proprio contro Oriana. In uno, prontamente smentito dalla protagonista, si vede e si sente Oriana mentre, in un momento di crisi in confessionale, è lei stessa a dire di voler uscire. Video che lei stessa ha commentato spiegando tutto e accusando pesantemente la produzione.

Ma non contenti, gli autori del Gran Hermano hanno poi pubblicato, sul profilo social ufficiale, un nuovo video infamante pensato proprio per mettere in risalto tutti i comportamenti "ribelli" e "maleducati" tenuti dalla concorrente mentre era all’interno della casa. Davanti a questo, Oriana non è certo rimasta zitta.

Oriana risponde al video del Gran Hermano

Il video dell’Oriana "ribelle" ha fatto immediatamente il giro del web e ovviamente è arrivato anche agli occhi della venezuelana che non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime.

"Questa cosa di volermi far passare per una ribelle, dai. Loro mi chiamavano in confessionale e io dicevo: ‘No amore con questi capelli non vengo, sapete che sono fissata con l’estetica’. Ma fa ridere! Si vede! Anche in Italia al Grande Fratello mi dicevano: ‘Oriana gli occhiali! Lo spagnolo! La sigaretta! Il microfono!’. Ci ridevano sopra pure loro – ha affermato la Marzoli in risposta al video – Chi vuole capisce com’è fatta una persona e ci ride sopra. E chi non vuole si copre gli occhi e le orecchie. A me fanno ridere queste, cose come fanno ridere a tante persone. Se mi dicono lo rifaresti? La risposta è sì, certo, lo rifarei".

La situazione, insomma, è molto complicata. E non si esclude che questa guerra tra la modella e il reality possa finire in tribunale.

Potrebbe interessarti anche