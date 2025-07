Isola dei Famosi, pagelle finale: Cristina trionfa sul destino (9), Loredana rischia la morte (6), gli sbagli degli autori (3) Nella puntata del 2 luglio, la finale del reality, non mancano colpi di scena e lacrime, come quelle di Loredana Cannata e di Teresanna: le pagelle della serata

La finale de L’Isola dei Famosi, puntata condotta da Veronica Gentili su Canale 5 mercoledì 2 luglio 2025, si apre con l’eliminazione di Teresanna che era finita al televoto con il giovane Jey. Poi tante sorprese e prove per ottenere la vittoria e il montepremi, con tanto di incidente che poteva costare la vita a Loredana Cannata. Nel frattempo Paolo Vallesi fa la proposta di matrimonio alla compagna in diretta, mentre Mario Adinolfi parla della figlia Clara e tutti i naufraghi piangono per le sorprese ricevute in diretta. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 2 luglio de L’Isola dei Famosi (QUI il recap completo con televoti e percentuali).

Isola dei Famosi, puntata 2 luglio 2025: le pagelle della finale

Cristina Plevani e il cambiamento interiore, voto 9: e forse ha ragione Simona Ventura a complimentarsi con la naufraga per i passi avanti fatti a livello interiore. E’ proprio la Plevani a dimostrarlo prima della prova a lei affidata: "Ho sputato l’anima. Ho tanti sensi di colpa per essere stata una figlia non brava e per aver avuto pensieri non belli nei confronti dei miei genitori, lì ho toccato il fondo. Ho sputato proprio il cuore qui". Insomma, oltre ad aver ammesso i suoi errori, spiegando anche il momento in cui ha davvero toccato il fondo (secondo il suo punto di vista almeno), che non era certo dovuto, si è aperta fino in fondo con il pubblico. Ora sembra essere più consapevole, come se avesse affrontato un percorso di rinascita sull’Isola, e infatti dice di doversi scusare con molte persone per averle lasciate fuori dalla sua vita. Noi le auguriamo che il suo modo di vivere sia cambiato, che non sia solo una tattica per vincere, riuscendoci tra l’altro, perché l’impressione è che abbia davvero bisogno di trovare un po’ di pace, prima con sé stessa e poi con gli altri.

Teresanna Pugliese la vera leader dei naufraghi, voto 8: fin dall’inizio una delle giocatrici più forti e partecipative dell’edizione, che non ha mai mancato di farsi valere, né di dire ciò che pensava, un dettaglio che in un reality come l’Isola, dove costruire dinamiche è importante, ha molta rilevanza. Teresanna è stata la prima eliminata della puntata, ma l’ha presa con eleganza ed è stata diretta fino all’ultimo. Lei, la persona dal carattere più forte e combattivo del reality, ha detto: "Non mi aspettavo di andare via subito, ma nemmeno mi aspettavo di arrivare fin qui. tutto quello che ho potuto incamerare e buttare fuori si è visto. L’esperienza mi ha reso l’anima libera, è stato tragico combattere con certi mostri, molto più difficile che aver a che fare con questi mostri qua. La mia anima è leggera: una donna che è madre ha diritto ad essere anche tutte le donne che vuole". Tutto questo è successo dopo essersi commossa per il videomessaggio dei figli, altro momento emotivamente intenso. Tra l’altro, lei 25 anni fa aveva vinto il gf (nella finale indossa la maglio con cui era entrata nella casa più spiata d’Italia) e sembrava destinata a fare carriera in televisione, ma la vita l’ha portata lontana dai riflettori. Dopo tanti anni, è di nuovo al centro dell’attenzione e ora non intende sprecare questa seconda opportunità: "Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi, anche a chi sto antipatica. Eravamo un gruppo. Grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo treno, ci salgo sopra e col cavolo che scendo" dice.

Veronica Gentili tra sbagli, terrore e frecciate, voto 7: è vero, anche oggi la conduttrice non è emersa per spontaneità e capacità di intrattenere seguendo i ritmi televisivi, ma è apparsa molto più vera nelle reazioni di quanto potessimo immaginare, in particolare quando Loredana Cannata è rimasta bloccata sott’acqua durante la sfida in apnea e le stava per venire una "sincope" (per citare le sue parole). Oppure nel momento in cui in studio è stato mostrato un video a lei dedicato, molto divertente, che l’ha messa visibilmente in imbarazzo. Tra l’altro, non ha mancato di essere diretta e schietta quando serviva, pure con frecciatine taglienti. Per esempio, quando Jey ha cercato di ingraziarsi il pubblico ringraziandolo di averlo salvato al primo televoto e lei lo ha praticamente definito un furbetto per quest’ultimo gesto perché visto come una strategia per farsi salvare anche al prossimo televoto. Oppure, pensando a quando si è schierata con Teresanna, il momento in cui ha mandato un messaggio a coloro che si sono scagliati contro la naufraga perché ha deciso di partecipare all’Isola lasciando i figli a casa. L’unica nota negativa è che non è riuscita mai ad essere pienamente super partes, soprattutto con Mario Adinolfi. Va detto, anche perché lo ha riempito di complimenti spesso immeritati.

Loredana Cannata un po’ troppo teatrale ma commuove, voto 6: le daremmo un voto più alto perché è stata una protagonista di questa Isola, nel bene e nel male, soprattutto questa sera con la storia del nipotino che commuove un po’ tutti, ma dopo l’incidente nella prova in apnea tiene così tanto a ribadire di aver quasi perso la vita, risultando anche molto teatrale nel modo di esprimersi, che sembra quasi farlo per accaparrarsi una buona fetta di pubblico. Non fraintendeteci: è bellissimo che voglia vincere il montepremi per dare una vita migliore al piccolo nipote che non vede quasi più, certamente le fa onore, e infatti speriamo che la nostra impressione, ovvero che volesse arrivare alla vittoria per vie traverse, sia errata. Ci ha lasciati col fiato sospeso durante la prova, questo sì, anche perché ha rischiato davvero grosso e infatti eravamo tutti incollati alla tv, però puntare sull’evento drammatico – lo ha tirato in ballo spesso dopo l’accaduto, tra le battute, e sottolineato anche al momento dell’eliminazione: "Ci stavo per rimettere la vita, quindi va bene così" – sarebbe molto scorretto nei confronti dei compagni, e anche poco elegante. Quindi la nostra speranza è che ci stiamo sbagliando di grosso. Poi comunque nessuno mette in dubbio che abbia passato attimi di paura intensi, anzi erano immagini che si potevano ‘sentire’ anche senza essere lì.

Pierpaolo Pretelli ‘acerbo’, voto 4: la bocciatura non è intesa alla ‘sua’ finale, bensì all’intero percorso da inviato in Honduras. Pretelli ha la presenza scenica e la giusta carica di simpatia necessarie a diventare (in futuro) un volto importante del piccolo schermo italiano. All’Isola però si è dimostrato ancora acerbo e poco avvezzo a gestire i tempi di un reality reso complesso dalla location impervia e dalla difficoltà causate dal collegamento satellitare tra l’Honduras e l’Italia. Risultato? Spesso si è limitato a svolgere il compitino, non riuscendo ad aggiungere al ruolo di inviato quel tocco personale dato dai suoi predecessori – Alvin e De Martino – che invece erano riusciti a ritagliarsi uno spazio più importante nelle dirette serali.

Mario Adinolfi e le sviolinate a Veronica Gentili e Simona Ventura, voto 4: nella scorsa puntata lo avevamo premiato per essere riuscito ad arrivare in finale con una strategia efficace, ma anche per la dedica alla figlia Clara, per la quale ha bellissime parole d’amore in puntata, dichiarando che è una forza in un mondo dove l’immagine allo specchio è tutto. Un bel discorso, anche profondo, ma a farci storcere il naso sono state le sviolinate a Veronica Gentili, alla quale dice che ha fatto bene a fidarsi di lei al primo colloquio, e a Simona Ventura, alla quale ha svelato che nei momenti duri a permettergli di andare amanti è stata la frase che spesso dice l’opinionista, che possiamo tradurre in un "lottare sempre, arrendersi mai".

Cast deludente, voto 2: quella che si è appena conclusa passerà alla storia come una delle edizioni dell’Isola dei famosi meno coinvolgenti di sempre. Tra ritiri di massa e puntate soporifere, l’intero corso del reality ha regalato pochissimi momenti davvero commoventi; solo polemiche piatte, liti sterili e gossip di second’ordine. La colpa non è assolutamente di Veronica Gentili, che ha fatto di necessità virtù provando a estrarre il massimo da un cast leggero e complessivamente poco interessante. L’esodo di naufraghi partito subito dopo l’inizio del programma dimostra probabilmente che lo sbaglio a monte è stato commesso dagli autori, che hanno puntato su personaggi poco motivati a mettersi davvero in gioco e a raccontarsi. L’Isola dei famosi non è solo un reality di sopravvivenza: è un programma fatto dalle storie di chi vi partecipa, da emozioni e sentimenti. Quest’anno perlopiù sono mancate e ciò ha pesato sulla fuga degli spettatori dal reality, come testimoniano i deludentissimi dati di share complessivi che potrebbe costare la cancellazione al format nella prossima stagione televisiva.

La prova di apnea, voto 2: non ci sono molti dubbi sulla pericolosità della sfida di apnea, anche visto che è già la seconda volta, a distanza di anni – la prima con Alessia Marcuzzi alla conduzione – che un concorrente rischia di lasciarci le penne. Sarebbe il caso di abolirla del tutto, o quantomeno fare in modo che nei pressi del luogo della prova ci sia qualcuno pronto a soccorrere un naufrago in difficoltà.

