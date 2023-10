Grande Fratello: una nuova eliminazione e una sorpresa per Massimiliano Varrese Il 2 ottobre il reality show condotto da Alfonso Signorini torna su Canale 5 con una nuova puntata: scopriamo tutto quello che ci aspetta.

Nuovo appuntamento in diretta con il Grande Fratello: il reality show condotto da Alfonso Signorini torna in onda questa sera, lunedì 2 ottobre, con la settima puntata dell’edizione 2023. Tra eliminazioni imminenti, nomination e storie d’amore che sembrano crescere tra le mura della casa più spiata d’Italia, anche questa volta ne vedremo delle belle: scopriamo qualche anticipazione della puntata di stasera.

Grande Fratello 2023, le anticipazioni del 2 ottobre

Tra i momenti più attesi di questa nuova puntata del Grande Fratello 2023 c’è senza dubbio la seconda eliminazione. Per il momento, soltanto Claudio Roma ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia, ma questa sera un altro concorrente dovrà dire addio al reality show di Canale 5. Nella scorsa puntata, andata in onda il 28 settembre, gli inquilini della casa hanno infatti espresso le loro preferenze e nominato un concorrente ciascuno: tra i gieffini a rischio eliminazione troviamo Grecia Colmares, Giselda Torresan, Marco Fortunati e Valentina Modini. Sono questi quattro, dunque, i concorrenti che sono stati nominati dai coinquilini e che questa sera rischiano di essere definitivamente eliminati. A decidere chi potrà restare e chi invece dovrà farei bagagli e uscire dalla casa è, come di consueto il televoto. Secondo i primi sondaggi, il concorrente che rischia maggiormente l’eliminazione potrebbe essere Marco, mentre le probabilità di successo sarebbero più alte per Grecia e Valentina.

Oltre al secondo eliminato di questa nuova edizione, la puntata del Grande Fratello del 2 ottobre ha in serbo altre importanti sorprese. Secondo le anticipazioni diffuse nelle scorse ore, Alfonso Signorini è pronto ad indagare riguardo ad alcune love stories che stanno prendendo vita tra le mura della casa di Cinecittà. In particolare, a destare l’attenzione del pubblico è stato il triangolo amoroso tra Vittorio, Anita e Heidi. Il modello torinese ha infatti fin da subito dimostrato un particolare interesse per Anita, ma negli ultimi giorni sembra essersi avvicinato anche a Heidi. Nonostante lui sostenga che con quest’ultima abbia soltanto un legame di amicizia, gli spettatori credono che tra loro ci possa essere di più; e anche Anita sembra essere dello stesso avviso. Sembra dunque probabile che, durante la diretta, Signorini possa chiedere un confronto tra i diretti interessati. Heidi è anche al centro di un nuovo gossip: attualmente si trova infatti all’interno del tugurio in compagnia di Massimiliano Varrese, con il quale sembra avere un’intesa sempre più forte. Che stia nascendo qualcosa tra di loro? La risposta potrebbe essere svelata durante la puntata. Intanto, però, lo stesso Varrese si dice sempre più giù di morale a causa della lontananza dalla figlia: secondo le anticipazioni, questa sera la produzione potrebbe fargli una sorpresa e concedergli la possibilità di riabbracciarla.

Quando e dove vedere il Grande Fratello 2023

L’appuntamento con il Grande Fratello è dunque fissato per lunedì 3 ottobre in prima serata – a partire dalle 21.30 – su Canale 5. Tutte le puntate sono disponibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

