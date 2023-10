Oriana Marzoli, accuse gravissime al Gran Hermano Vip: "Mi hanno dato una pillola" L'ex gieffina ha lasciato il reality show spagnolo: una volta rientrata in Italia ha raccontato la sua versione dei fatti, accusando la produzione.

Non si placano le polemiche sollevate dopo l’uscita di scena di Oriana Marzoli dal Gran Hermano Vip. L’ex gieffina ha abbandonato la versione spagnola del reality show al quale aveva già partecipato anche in Italia, e in molti si chiedono se dietro questa decisione ci sia la difficoltà di rimanere lontana dal compagno, Daniele Dal Moro. Dopo notti insonni e fiumi di lacrime versate pensando al fidanzato, la modella venezuelana ha dunque lasciato il programma. Ma ora sembra che la sua versione dei fatti e quella della produzione spagnola non coincidano: l’ex gieffina ha lanciato accuse pesantissime nei confronti del reality.

Oriana Marzoli lascia il Gran Hermano Vip

Lasciando da parte il discorso legato a Daniele Dal Moro, stando a quanto riferito dalla produzione del Gran Hermano Vip Oriana Marzoli avrebbe lasciato il programma di sua spontanea volontà, in seguito ad una crisi che l’ha vista protagonista nel confessionale. "Io me ne vado, non me ne frega niente! Non ho voglia di giocare! Punto! Punto! A un’altra, a me no", aveva detto la modella prima di lasciare il reality. Una volta rientrata in Italia, però, Marzoli ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. "Nego categoricamente di aver abbandonato il GH Vip8. Qualsiasi affermazione ufficiale e/o ufficiosa che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali", scriveva su Instagram all’indomani della sua uscita di scena. Nelle ultime ore, poi, l’ex gieffina ha parlato in un video della sua esperienza. "Dopo il confessionale io sono tornata in casa. Se avessi abbandonato non sarei tornata in casa con gli altri. Loro si dimenticano di come sono andate le cose? E poi c’è stata anche una pillola", ha detto Oriana Marzoli, lanciando una grave accusa alla produzione del Gran Hermano Vip.

Le gravi accuse al Gran Hermano Vip

"Bugie e ancora bugie! Dopo quel momento in confessionale che hanno mostrato, io sono uscita a parlare con loro attraverso la porta della produzione. Poi mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua perché secondo loro ero "nervosa e ansiosa" e dopo la conversazione ho rimesso il mio amato microfono e sono tornata in casa, per provare il ballo. Ci sono le immagini, c’è l’orario che lo mostra, e l’audio mentre provo e dico a Gustavo e Marta che la pillola che mi hanno dato mi faceva girare la testa. Accuse? Questa è la verità. E nel filmato si vede come stavo", ha detto Oriana Marzoli nel video pubblicato sui social. "Ops, che sfortuna per loro che io abbia così tanta memoria, che le immagini esistano e tutto possa essere dimostrato. A proposito, 5 mesi al GF Vip Italia, è stato tutto diverso. Per me quel percorso è stato bellissimo, sono arrivata in finale, la produzione, i dirigenti e il presentatore si sono congratulati con me per il bellissimo percorso che ho fatto, ho un pubblico italiano che mi adora. Queste sono le differenze con il programma spagnolo!".

Marzoli ha poi concluso il suo discorso spiegando il suo punto di vista e invitando i suoi follower a non credere a quanto affermato dal GH Vip: "Non ci sono altre domande, Vostro Onore. Le immagini parlano da sole, vi lascio qui un video di alcuni minuti dopo il confessionale. Traete le vostre conclusioni. Io non mollo proprio mai. Tant’è che mentre facevo le valigie, tra le lacrime ho chiesto a uno dei dirigenti: "Davvero mi buttate fuori?". E mi hanno buttata fuori. Sono profondamente ferita da tutto quello che hanno detto su di me, da come avrebbero voluto lasciarmi, ma sono forte e la verità viene sempre alla luce".

