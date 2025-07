Kim Kardashian infiamma Venezia al matrimonio di Jeff Bezos: ecco le serie che l’hanno consacrata Superstar Oltre il glamour e i selfie, Kim Kardashian è anche un'attrice: ecco tutte le serie tv che hanno visto protagonista la star più chiacchierata in assoluto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Da sempre è un’icona glamour a cui tante cercano di assomigliare e, al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez (dove era presente in qualità di invitata insieme alle sue sorelle), ha comunque saputo come catturare l’attenzione mediatica. Kim Kardashian, famosa inizialmente per il reality Keeping Up with the Kardashians, ha trasformato la sua popolarità in un brand globale nel settore della moda e della cosmetica. Recentemente, ha ampliato la sua carriera dedicandosi alla recitazione, prendendo parte a varie serie TV e sorprendendo il pubblico con ruoli diversi e particolari. Siete curiosi di sapere in quali ha recitato? Bene, allora proseguite la lettura e lo scoprirete.

Kim Kardashian infiamma Venezia! La star dalle mille sfaccettature: le serie TV in cui ha recitato

Difficile trovare una persona che non abbia mai sentito parlare di Kim Kardashian, icona social, divenuta popolare grazie alla partecipazione al reality Keeping Up with the Kardashians. Kim ha trasformato la sua popolarità in un brand globale, estendendo la sua influenza dalla moda alla cosmetica. Di recente, ha partecipato al matrimonio di Jeff Bazos e Lauren Sanchez e anche per questo evento ha sfoggiato look appariscenti, che hanno catturato l’attenzione dei media. Negli ultimi anni si è dedicata alla recitazione, partecipando a diverse serie TV con ruoli sorprendenti. Tra le serie che l’hanno vista protagonista o semplicemente come guest star, vi sono: Keeping Up with the Kardashians, The Kardashians, American Horror Story: Delicate, Drop Dead Diva, How I Met Your Mother, 2 Broke Girls, Last Man Standing e CSI: NY. Di seguito, vi riportiamo la trama di alcune di queste:

Keeping Up with the Kardashians

Il celebre reality/serie che ha reso Kim e la sua famiglia icone della cultura pop, mostrando le loro vite tra affari, relazioni e tensioni familiari.

American Horror Story: Delicate

Nella dodicesima stagione dell’horror creato da Ryan Murphy, Kim interpreta una manager ambiziosa che assiste una giovane attrice alle prese con forze oscure che minacciano la sua gravidanza.

Drop Dead Diva

Commedia drammatica in cui Kim appare come Nikki LePree, una truffatrice che crea problemi alla protagonista, una modella reincarnata in un’avvocatessa brillante.

How I Met Your Mother

La sitcom su un gruppo di amici a New York include un cameo di Kim, che interpreta sé stessa in un episodio dedicato al mondo delle celebrità.

The Kardashians

La serie documentaristica che segue la famiglia dopo Keeping Up with the Kardashians, concentrandosi su imprenditoria, maternità e nuove fasi della vita privata di Kim e delle sorelle.

Dove vedere in streaming le serie tv con Kim Kardashian

Se desiderate vedere in streaming il talento di Kim Kardashian come attrice nelle serie tv sopra citate, le trovate su diverse piattaforme:

Prime Video

Netflix

Disney+

