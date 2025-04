“The Couple o una RSA?”, proteste social contro cast e diretta H24 (sprecata) Sul web piovono critiche contro la casa del reality show di Ilary Blasi, dove i concorrenti vanno a dormire presto vanificando la diretta su Mediaset Extra

The Couple non ha convinto all’esordio e le cose non stanno migliorando in settimana. Lo scorso lunedì il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi ha debuttato su Canale 5, ma il pubblico ha ‘salvato’ solo la conduttrice, puntando invece il dito soprattutto contro i concorrenti. Le critiche non si sono placate neanche dopo la prima puntata anzi; sui social continuano le proteste contro il cast, che starebbe gettando al vento la diretta h24. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

The Couple, le critiche dei social contro i concorrenti

Lo scorso lunedì The Couple – Una vittoria per due ha fatto il suo esordio nel palinsesto di Canale 5 registrando il 18,5% di share negli ascolti tv ma – come detto – la prima puntata non ha convinto del tutto il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Alfonso Signorini ha passato il testimone della prima serata del lunedì dedicata ai reality show a Ilary Blasi al termine di una stagione tutt’altro che esaltante del Grande Fratello, ma i problemi sembrano non mancare anche per il nuovo programma, a partire dal cast. Sui social, infatti, in tantissimi hanno puntato il dito contro i concorrenti, che starebbero ‘sprecando’ la diretta h24 e tutta la visibilità che ne consegue (senza dimenticare il montepremi da un milione di euro) andando a letto presto, lasciando di fatto il canale 55 di Mediaset Extra ‘vuoto’: "Mah, un diretta h24 sprecata sui dormienti, perché?".

La diretta del reality show di Ilary Blasi e il rischio flop

"Ma il cast di The Couple lo hanno selezionato in una RSA? Alle 11 sono già a letto! Divertentissimo eh?", "Potevate scegliere delle coppie più attive eh". "Guardo un po’ la diretta per vedere se gossippano che la sera dà sempre soddisfazioni e dinamiche… Nulla, mezza casa dorme…", "Scusate ma questi ogni volta che accendo vogliono andare a letto ma chi vi ha obbligato a partecipare? Primo giorno: andiamo a dormire, chiediamo le carte, chiediamo un film… Poverini", etc. si legge sul web, dove non mancano i più critici ("Sarà un flop come La Talpa che ogni sera vai a vedere e vedi che si addormentano prestissimo… Ma che senso ha tra l’altro, devono stare solo un mese") e addirittura i più nostalgici: "Non esistono più i reality di una volta, a quest’ora succedevano le cose più interessanti, ora invece ecco la diretta". La sensazione diffusa, insomma, è che le coppie di The Couple stiano buttando via un’opportunità, ma non è da escludere che Mediaset possa intervenire per scongiurare il flop, come accaduto recentemente a La Talpa di Diletta Leotta.

