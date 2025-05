The Couple, le anticipazioni: semifinale con eliminazioni a raffica, Spinalbese nella bufera. Cosa vedremo stasera Oggi domenica 4 maggio 2025 va in scena il quarto appuntamento del reality show condotto da Ilary Blasi nel nuovo slot di Canale 5: sondaggi, televoto e data della finale.

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

The Couple ci riprova. Scongiurato lo scenario della chiusura anticipata, il reality show condotto da Ilary Blasi torna in onda oggi domenica 4 maggio 2025 con quella che sarà la quarta puntata stagionale in prima serata su Canale 5. Il programma debutta nel nuovo (complicatissimo) slot della domenica sera a caccia di "rilancio" dopo gli ascolti tutt’altro che esaltanti dei primi appuntamenti. Cosa succederà? Scopriamo tutte le anticipazioni della serata, dai sondaggi alla situazione nella casa.

The Couple, le anticipazioni della quarta puntata condotta da Ilary Blasi: cosa vedremo

Affari Tuoi e Stefano De Martino, Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio, Le Iene e Bologna-Juventus; The Couple – Una vittoria per due torna in onda oggi domenica 4 maggio 2025 e Ilary Blasi è chiamata all’impresa per risalire la china negli ascolti tv, sempre più deludenti per il reality show. Il programma è stato nuovamente spostato e d’ora in avanti andrà in onda di domenica, per lasciare lo slot del lunedì sera a Veronica Gentili e alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 12 maggio. Scongiurata la chiusura anticipata, dunque, Ilary Blasi condurrà stasera la quarta puntata dell’anno. La conduttrice e padrona di casa, come sempre, sarà affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommasini nelle vesti di opinionisti. Nella casa, invece, dopo l’eliminazione delle ex veline Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo sono rimaste sette coppie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Antonino Spinalbese è al centro delle polemiche tra i coinquilini. Il ‘pastiera-gate’ (uno scherzo a Manila Lazzaro) non è andato giù soprattutto a Stefano Oradei, che ha preso le difese della moglie definendo l’ex compagno di Belén Rodríguez "indelicato". "Non ho bisogno di alzare polveroni, ho una certa sensibilità. Credo però che il suo modo di fare sia stato un po’ too much, vorrà dire che non farò più scherzi" ha risposto Spinalbese, accusando Manila di avere esagerato. Stefano ha cercato il chiarimento anche con i fratelli Mileto Fabrizio e Danilo.

Sondaggi televoto: chi viene eliminato

Condotta da Ilary Blasi, la quarta puntata di The Couple in onda oggi domenica 4 maggio 2025 vedrà anche il secondo televoto stagionale, che sancirà una nuova eliminazione. Quale coppia sarà costretta a lasciare il reality show di Canale 5 (e a rinunciare al milione di euro in palio)? Dopo l’uscita di scena delle ex veline Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo, in nomination ci sono nuovamente Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, che se la vedranno con Lucia e Irma Testa. Stando a sondaggi di ForumFree, la figlia di Al Bano e il suo ex partono con un leggero vantaggio nei pronostici (dati al 53%), mentre le sorelle Testa sono al 47% secondo le proiezioni.

The Couple, la data della finale: si chiude in anticipo

Nel calendario in totale divenire di The Couple, quella in programma stasera dovrebbe essere la semifinale. Mediaset, infatti, ha deciso di chiudere in anticipo il reality che celebrerà l’ultima puntata – la finalissima – domenica 11 maggio 2025. Visto che nelle prime tre puntate è stata decisa solo una eliminazione (quella della coppia delle Veline), la puntata di oggi dovrebbe prevedere più di un addio, una vera e propria carneficina per avvicinare il programma alla chiusura della prossima settimana. Al momento sono ancora in gioco sette coppie: le sorelle Testa, le sorelle Boccoli, i fratelli Mileto, Pierangelo con Jasmine Carrisi, Laura con Giorgia, Manila Nazzaro col marito Stefano e Antonino Spinalbese con Andrea. Le coppia eliminate stasera potrebbero essere addirittura tre.

Quando e dove vedere The Couple in tv e streaming (domenica 4 maggio 2025)

The Couple va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito). Su Mediaset Extra (canale 55 del DT) è inoltre possibile seguire la diretta h24 della casa.

Potrebbe interessarti anche