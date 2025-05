The Couple, la fine ingloriosa: Mediaset cancella la finale (ma assegnerà il milione di euro). Chi lo incassa Pier Silvio Berlusconi e Mediaset hanno deciso di interrompere in anticipo il reality show di Canale 5, flop clamoroso che non avrà neanche un finale

È la fine (ingloriosa) per The Couple. Il reality show di Ilary Blasi – flop clamoroso di questa stagione di ascolti tv – chiude infatti i battenti in anticipo. Come fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi, Mediaset ha deciso di interrompere il programma oggi giovedì 8 maggio 2025, annullando di fatto anche la finale. Il montepremi di un milione di euro andrà invece in beneficenza. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

The Couple chiude: la fine del programma

La finalissima era prevista per il prossimo 11 maggio ma, dopo l’ennesimo flop di ascolti (nel nuovo slot della domenica è crollato addirittura al 7,65% di share), The Couple chiude in fretta e furia. Il reality show di Ilary Blasi non avrà dunque nemmeno un finale: la diretta 24h su Mediaset Extra verrà interrotta già oggi giovedì 8 maggio 2025 e andrà in onda la replica della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 condotta da Veronica Gentili. Stando a quanto rivelato da FanPage, sarebbe stato l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi a spingere per la chiusura anticipata del programma, che andrà così incontro a una fine ingloriosa, ma non del tutto.

Il montepremi di un milione di euro in beneficienza: il gesto Mediaset e i rnigraziamenti a Ilary Blasi

Il montepremi di un milione di euro (che aveva fatto tanto discutere, soprattutto considerati i risultati dello show) andrà in beneficenza all’Istituto Giannini Gaslini di Genova per la realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale: "La donazione del milione di euro avverrà attraverso Mediafriends – la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa impegnata da oltre 22 anni in concrete iniziative solidali e di sensibilizzazione sociale – a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS" si legge su TgCom24. "Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra Terapia Intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci" ha commentato Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’Istituto.

Mediaset ha comunque ringraziato la conduttrice Ilary Blasi "per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto". Dopo la non esaltante stagione del Grande Fratello di Alfonso Signorini The Couple, purtroppo, rimarrà uno dei flop più grossi della storia recente del Biscione, che ora punterà sulla nuova edizione L’Isola dei Famosi, che ieri ha debuttato al 18,9% di share.

