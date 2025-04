Ascolti tv ieri 7 aprile: Ilary Blasi parte bene (ma Alberto Angela la ferma), Alessia Marcuzzi si salva Il ritorno di Ulisse vince la prima serata contro The Couple con 2,8 milioni di spettatori, GialappaShow cala, Porro meglio di Giletti: tutti i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si apre all’insegna dei debutti. Ieri lunedì 7 aprile 2025, infatti, Alberto Angela è tornato al timone della nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta, arrivando a registrare il % di share in prima serata su Rai 1. Su Canale 5, invece, Ilary Blasi è tornata nel mondo dei reality show alla guida di The Couple – Una vittoria per due, che ha esordito con il % di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse e The Couple

Dopo il grande successo dello speciale dedicato alla Sicilia di Montalbano dello scorso febbraio, ieri lunedì 7 aprile 2025 la prima serata di Rai 1 ha fatto nuovamente spazio all’atteso ritorno di Alberto Angela alla guida di Ulisse – Il piacere della scoperta. La prima puntata dei quattro nuovi episodi di questa edizione dedicata ai grandi personaggi del passato (Van Gogh quello di ieri) ha raggiunto il 17,4% di share, raccogliendo 2 milioni e 843mila spettatori.

Archiviata l’altalenante 18esima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini, invece, su Canale 5 Ilary Blasi ha debuttato al timone di The Couple – Una vittoria per due. La puntata d’esordio del nuovo reality show del lunedì sera della rete ammiraglia Mediaset ha toccato il 18,6% di share, radunando 2 milioni e 234mila spettatori.

Dopo gli allarmanti numeri delle prime puntate, Alessia Marcuzzi è riuscita a risalire nei dati Auditel alla conduzione di Obbligo o Verità. Il terzo appuntamento del nuovo show di Rai 2 ha registrato il 4,5% di share, intrattenendo 702mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film di Sam Raimi Spider-Man con Tobey Maguire ha appassionato 1 milione e 181mila spettatori, pari al 7,3% di share.

Ancora una volta testa a testa serratissimo tra i talk show del lunedì sera. Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ha coinvolto 660mila spettatori su Rai 3, pari al 4,3% di share, mentre su Rete 4 Quarta Repubblica di Nicola Porro ha raggiunto il 5,2% di share grazie a 711mila spettatori sintonizzati. Su La7, invece, Corrado Augias e La Torre di Babele hanno raggiunto il 3,7% di share con 693mila spettatori.

Su Tv8, infine, dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (4,8% di share con 819mila spettatori) la seconda puntata della quinta edizione di GialappaShow ha totalizzato un a.m. di 662mila spettatori calando al 4% di share, mentre su Nove Little Big Italy ha fatto segnare il 2% di share con 281mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: la fascia preserale, Liorni vs Bonolis

Mentre Canale 5 e Striscia la Notizia (14,3% di share, sfiorati i 3 milioni di spettatori) sono riusciti a ‘rosicchiare’ qualche punto di share ad Affari Tuoi del dominante Stefano De Martino (ieri al 28,5% di share con 5 milioni e 856mila spettatori) nell’access prime time, nella fascia preserale Marco Liorni ha messo ancora più distanza tra sé e Paolo Bonolis. La puntata di ieri de L’Eredità ha toccato il 28,3% di share, condannando Avanti un Altro! ancora al di sotto della soglia del 20%.

