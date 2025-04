Alex Belli, furia contro Mediaset e The Couple: accuse durissime e cifre (stellari) spifferate. Interviene Signorini L'attore escluso da The Couple spara a zero su cast e budget, affossando lo show di Ilary Blasi, ma Alfonso Signorini replica seccamente: "Cifre da fantascienza".

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi giorni si è scatenata una vera e propria tempesta mediatica attorno ad Alex Belli, tornato al centro dell’attenzione per una serie di dichiarazioni al vetriolo contro Mediaset e, in particolare, contro il reality The Couple, condotto da Ilary Blasi. Ma dietro alle sue parole al veleno si nasconderebbero anche motivazioni personali, legate a un’esclusione dell’ultimo minuto dal cast del programma. E come se non bastasse, la replica di Alfonso Signorini non si è fatta attendere, gettando ulteriore benzina sul fuoco. Ecco cosa è successo.

Le accuse di Alex Belli contro il cast e il budget di The Couple

Alex Belli ha affidato ai social uno sfogo durissimo che ha rapidamente fatto il giro del web. "Prima o poi qualcuno mi dovrà spiegare come mai in Mediaset c’è un boicottaggio continuo per creare cast FALLIMENTARI e la voglia continua di non vedere soluzioni per fare programmi di SUCCESSO. Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da 1 milione o strapagare degli inutili opinionisti 600 mila euro e investire sul cast". Un attacco diretto e pesante, che ha puntato il dito su decisioni produttive e gestionali che, secondo l’attore, starebbero compromettendo la riuscita dei programmi. The Couple, in effetti, fatica a decollare: alla sua terza puntata ha raggiunto solo il 10,9% di share, un risultato tutt’altro che entusiasmante per Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I motivi dietro l’attacco e la risposta a tono di Alfonso Signorini

Non finisce però qui. Durante il programma BOOM con Alfonso Signorini, è emerso un retroscena che potrebbe spiegare l’astio di Belli.La giornalista Grazia Sambruna ha rivelato che l’attore sarebbe dovuto entrare nel cast del reality insieme a Soleil Sorge. Tuttavia, quando l’influencer avrebbe rinunciato per un progetto Rai, anche Belli sarebbe stato estromesso. Una decisione che non sarebbe stata digerita dall’attore, e che spiegherebbe perché sia così risentito con la produzione dello show. Attualmente però i diretti interessati non sono ancora intervenuti per confermare o smentire queste congetture. Tra le dichiarazioni più clamorose di Belli, quella riguardante i presunti cachet da 600 mila euro per gli opinionisti ha fatto parecchio rumore. Che, va detto: non esistono conferme ufficiali su queste cifre, che appaiono del tutto sproporzionate, tanto che lo stesso Alfonso Signorini le ha liquidate come "fantascienza".

La verità dietro il botta e risposta inviperito

Il confronto tra Alex Belli e il mondo Mediaset sembra tutt’altro che concluso. Alex Belli e Signorini hanno già dei trascorsi non esattamente rosei col GF. Intanto la rete preferisce non entrare nel merito delle polemiche, impegnata a risollevare le sorti del quinto canale. Con The Couple che continua la sua corsa tra difficoltà negli ascolti e un clima mediatico sfavorevole, quel che è certo è che il polverone sollevato da Belli è riuscito ad attirare l’attenzione più sul dietro le quinte del reality che sullo show stesso, oscurato dalle polemiche.

Potrebbe interessarti anche