The Couple, il rischio flop spaventa e la chiusura anticipata fa tremare tutti: perché Una possibile chiusura anticipata del reality non è da escludere: scopri il perché.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

"The Couple – Una vittoria per due" è a rischio flop. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5 dal 7 aprile scorso, non sta ingranando negli ascolti. Dopo un buon 18,6% di share nel giorno del debutto, infatti, la seconda puntata ha conquistato a malapena il 13%, intrattenendo solo un milione e mezzo di telespettatori. A questi dati allarmanti per Mediaset si aggiungono le pesanti critiche che arrivano dai social e che considerano il programma e il cast noiosi e un facsimile mal riuscito del Grande Fratello. Scopri insieme a noi nel video cosa sta accadendo al programma. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

