Ilary Blasi, The Couple cambia (ancora) giorno: la mossa ‘kamikaze’ contro De Martino e Fazio Mediaset sposta ancora il reality e lo fa scontrare con Affari Tuoi e Che Tempo Che Fa: il rischio flop totale è vicino.

Lo share di The Couple – Una vittoria per due parla chiaro: il nuovo reality condotto da Ilary Blasi non ha ingranato per nulla e ora, oltra alla chiusura anticipata, comincia a saltellare nel palinsesto di Canale 5. Nella puntata di lunedì scorso, la terza, il programma è stato seguito solamente da 1 milione e 328mila spettatori, con un triste share del 10,9%, e ora Mediaset deve correre ai ripari. Dopo la scelta inziale di spostare il format dal lunedì al giovedì, con la messa in onda del quarto appuntamento per l’8 maggio, il biscione pare aver cambiato nuovamente idea, ma la nuova programmazione rischia di peggiorare ulteriormente le cose. Come spoilerato da Davide Maggio, la rete avrebbe confermato lo spostamento di The Couple nella prima serata di domenica 4 maggio, al posto de Le Show dei Record, proprio mentre su Rai 1 ci sarà lo speciale di Affari Tuoi, e sul Nove Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa, senza pensare alla partita di calcio Bologna – Juventus.

The Couple contro Fazio e De Martino: il rischio flop totale è vicino

"Cambia ancora la programmazione di The Couple. Dal lunedì era passato al giovedì ora piazzato a domenica 4. Contro Affari Tuoi, Fazio, Le Iene e Bologna-Juventus. Praticamente non vogliono chiuderlo, vogliono umiliarli", così Giuseppe Candela su X (ex Twitter), commenta la decisione di Mediaset di spostare il reality di Ilary Blasi. E in effetti il rischio di un flop totale con questa scelta è molto alto, visto che già al lunedì il programma stava registrando ascolti pessimi, contro il ben più apprezzato Alberto Angela e il suo Ulisse.

Lo share molto basso del format, infatti, aveva dato adito a rumor che parlavano di chiusura anticipata, ipotesi difficile da attuare solamente per il clamoroso montepremi da 1 milione di euro in palio. Chiudere tutto di botto, quindi, non si può, perché serve eleggere la coppia vincitrice da contratto, ma portarlo a conclusione spostandolo qua e là, pare essere la decisione migliore e quella meno clamorosa e, forse, più dignitosa. Certo è, che con la messa in onda di domenica sera, mentre su Rai 1 ci sarà il campione di ascolti Stefano De Martino con lo speciale di Affari Tuoi, e sul Nove Fazio con il colosso di Che Tempo Che Fa, non sarà semplice attrarre i telespettatori e portare a casa qualche punto di share in più.

