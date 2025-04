Ulisse, Alberto Angela riparte con un'ovazione social: "Altro che squallidi reality" Vera e propria ovazione sul web per il divulgatore scientifico: "Una puntata di immensa e perfetta bellezza".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Fonte: iPa

Con 2 milioni e 843mila spettatori incollati alla Tv, Alberto Angela ha trionfato ancora una volta. La puntata dedicata a Vincent Van Gogh di Ulisse – il piacere della scoperta, in onda ieri sera su Rai 1, ha conquistato ancora una volta il favore del pubblico, che ha apprezzato moltissimo sia l’argomento che il modo di raccontarlo, usando anche spezzoni del Doctor Who e citazioni di Charlie Chaplin. Sui social c’è stata una vera e propria ovazione per il programma e per il divulgatore scientifico: tantissimi utenti su X (ex Twitter) hanno esaltato l’appuntamento con Ulisse, mettendolo anche a confronto con l’ennesimo reality di Canale 5. Sul canale Mediaset, infatti, ieri sera ha debuttato The Couple con Ilary Blasi, e sebbene lo share parli di un 18,6% contro il 17,4% registrato da Angela, il numero di telespettatori è stato inferiore, 2 milioni e 234mila.

Social esaltati per Alberto Angela e Ulisse: "Una puntata di immensa e perfetta bellezza"

Una vera e propria ovazione per Alberto Angela e per la puntata di Ulisse – il piacere della scoperta, dedicata alla vita e alle opere di Van Gogh. Gli spettatori che hanno guardato il programma ieri sera, sono rimasti affascinati ancora una volta dal racconto immersivo e dalla capacità del conduttore di rispettare il suo rigore scientifico, lasciando però trasparire grande empatia e sensibilità per un artista e il suo percorso a tratti disperato e incompreso. Su X non si contano neanche i commenti entusiasti per la puntata: "Clamoroso? Dovuto direi, non c’è lotta tra una puntata di immensa e perfetta bellezza e l’ennesimo squallido reality. Grande #Ulisse e grande #AlbertoAngela , un magnifico regalo di compleanno per noi e per lui, due ore di nutrimento per il cuore e l’anima", scrive un utente mettendo a paragone il programma con il debutto di The Couple.

Gli fanno eco altri: "Meritato, bella puntata, ottima la ricostruzione con gli attori", "Tutto assolutamente meritato. Alby non ne sbaglia una", "Felicissima di essere stata una spettatrice di #Ulisse ieri sera. (E anche dei prossimi)", "Goethe disse: ‘Dopo aver visto il Colosseo tutto vi sembrerà molto piccolo’. Noi invece diciamo: ‘Dopo aver visto la meravigliosa puntata di #Ulisse di ieri sera con Alberto Angela, tutti gli altri ci sembrano molto piccoli'", "Solamente

@albertoangela e il suo team di #Ulisse potevano saper unire 3 arti meravigliose, eppure così differenti tra loro, come #VanGogh, #DoctorWho e #CharlieChaplin e rendere omaggio ad ognuna di esse".

