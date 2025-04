Ascolti tv ieri 28 aprile: Ilary Blasi precipita (e ora rischia), Alberto Angela affonda The Couple, floppa anche Alessia Marcuzzi Ulisse stravince la prima serata con il 18,3% di share, il reality di Canale 5 al 10,9%, bene Porro (meglio di Giletti) e GialappaShow: tutti i dati Auditel

Alberto Angela brilla in un affollatissimo lunedì degli ascolti tv. Dopo la "pausa" per la scomparsa di papa Francesco della scorsa settimana, infatti, Ieri lunedì 28 aprile 2025 si è rinnovata la sfida tra Ulisse – Il piacere della scoperta The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse e The Couple

Dopo la "pausa" forzata della scorsa settimana in seguito alla morte di papa Francesco, Alberto Angela è tornato a dominare la prima serata del lunedì al timone di Ulisse – Il piacere della scoperta. Ieri lunedì 28 aprile 2025, infatti, il terzo appuntamento di questa edizione – dedicato alla città di Istanbul – ha raccolto su Rai 1 più di 3 milioni (3 milioni e 38mila) di spettatori, toccando il 18,3% di share. Ulisse ha così dominato il prime time e affondato (forse definitivamente, dato che le voci di chiusura si fanno sempre più insistenti) The Couple – Una vittoria per due. La terza puntata stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi (che ha visto l’eliminazione delle ex veline Thais Weggers ed Elena Barolo) non è andata oltre il 10,9% di share, fermandosi a 1 milioni e 328mila spettatori su Canale 5.

Numeri da allarme anche in casa Rai 2, dove Alessia Marcuzzi è tornata alla guida di Obbligo o Verità. Il quinto appuntamento dello show ha fatto segnare il 4,3% di share, scendendo a 669mila spettatori. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha invece appassionato 1 milione e 186mila spettatori, pari al 7,1% di share.

Nicola Porro si è aggiudicato la sfida dei talk show del lunedì, come sempre, all’ultimo ascolto. Quarta Repubblica ha infatti raggiunto il 5,9% di share su Rete 4, facendo meglio di Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose (5,2% di share e 801mila spettatori su Rai 3) e La Torre di Babele di Corrado Augias, che su La7 ha radunato 918mila spettatori, pari al 5% di share.

Su Tv8, infine, la quarta puntata della quinta edizione di GialappaShow ha totalizzato un a.m. di 883mila spettatori, pari al 4,5% di share, mentre su Nove Little Big Italy ha registrato il 2,6% di share con 483mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: Liorni da sogno

Numeri da urlo nella fascia preserale del lunedì di Rai 1, dove Marco Liorni ha sfiorato i 4 milioni (3 milioni e 988mila) spettatori alla conduzione de L’Eredità. La puntata di ieri del game show di Rai 1 ha toccato il 26,9% di share (con Avanti un altro! Story di Paolo Bonolis al 18,6% di share e 2,5 milioni di spettatori su Canale 5)

