Ascolti tv ieri 14 aprile: flop Ilary Blasi (e Alberto Angela vola), Gialappa’s meglio di Alessia Marcuzzi The Couple crolla al 13% di share, Ulisse sale al 19%, GialappaShow in risalita e testa a testa tra Massimo Giletti e Nicola Porro: tutti i dati Auditel

"Buona la seconda" solo per Alberto Angela negli ascolti tv. Ieri lunedì 14 aprile 2025, infatti, Ulisse – Il piacere della scoperta è cresciuto fino al 19,1% di share su Rai 1. Su Canale 5, invece, Ilary Blasi è tornata al timome di The Couple – Una vittoria per due, che però è crollato al 13% di share. In risalite GialappaShow (che ha superato Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi), mentre nel mondo dei talk è ancora testa a testa tra Massimo Giletti e Nicola Porro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse e The Couple

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana (17,4% di share e 2 milioni e 843mila spettatori per la puntata), Alberto Angela è tornato alla guida di Ulisse – Il piacere della scoperta. Il secondo appuntamento di questa edizione – dedicato alla città di Londra – ha raccolto più di 3 milioni (3 milioni e 40mila) di spettatori su Rai 1, arrivando a toccare il 19,1% di share.

Su Canale 5, invece, è andata in scena la seconda puntata stagionale di The Couple – Una vittoria per due, vinta da Benedicta e Brigitta Boccoli. Dopo il buon debutto dello scorso lunedì (18,6% di share e 2 milioni e 234mila spettatori), Ilary Blasi è riuscita a malapena a superare la soglia del milione e mezzo e ha radunato 1 milione e 557 spettatori, precipitando al 13% di share.

Dopo i primi segnali di ripresa della scorsa settimana, Alessia Marcuzzi è tornata al timone di Obbligo o Verità. Il quarto appuntamento dello show di Rai 2 (tra gli ospiti anche Francesco Facchinetti, ex compagno della conduttrice) ha fatto segnare il 4,8% di share, coinvolgendo 722mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film di Sam Raimi Spider-Man 2 con Tobey Maguire ha conquistato 1 milione e 72mila spettatori, pari al 6,7% di share.

La sfida dei talk show del lunedì è stata ancora una volta una lotta all’ultimo ascolto. Massimo Giletti ha ottenuto 758mila spettatori alla guida de Lo Stato delle Cose, pari al 4,9% di share su Rai 3. Su Rete 4, invece, Quarta Repubblica di Nicola Porro ha raggiunto il 5,1% di share grazie a 698mila spettatori sintonizzati, mentre su La7 Corrado Augias ha interessato 852mila spettatori alla conduzione de La Torre di Babele, pari al 4,6% di share.

Su Tv8, infine, la terza puntata della quinta edizione di GialappaShow è cresciuta e ha totalizzato un a.m. di 802mila spettatori, pari a uno share del 5%, mentre su Nove Little Big Italy ha registrato il 2,6% di share con 475mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: la fascia preserale, Liorni vs Bonolis

Nella fascia preserale del lunedì si conferma schiacciante il dominio di Marco Liorni al timone de L’Eredità. La puntata di ieri (con la "Ghigliottina impossibile" del campione Gabriele) ha toccato il 27,5% di share con 4 milioni e 511mila spettatori, staccando ancora di più la concorrenza di Paolo Bonolis e Avanti un altro", ancora sotto la soglia del 20% e meno di 3 milioni di spettatori.

