The Couple, cosa è successo: Benedicta e Brigitta Boccoli vincono la seconda puntata, la sorpresa di mamma Anna per Lucia e Irma Testa Cosa è successo nella puntata di lunedì 14 aprile del reality show guidato da Ilary Blasi: chi ha vinto la puntata e le nomination

Secondo appuntamento serale con The Couple nella prima serata di lunedì 14 aprile 2025 su Canale 5. Scopriamo cosa è successo nel corso della puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La conduttrice apre il collegamento con le coppie e ricorda loro l’obiettivo: vincere il montepremi di 1 milione di euro. Ricordiamo che la prima puntata è stata vinta da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli.

The Couple (14 aprile) , cosa è successo : i primi scontri tra le concorrenti

Primi scontri tra le concorrenti. Laura Maddaloni viene attaccata da Elena Barolo di avere una doppia faccia. "Mi sono poi ricreduta e sono tornata sui miei passi", ha detto l’ex velina. "Lei è una donna valida, mi sono sbagliata. La prima percezione che ho avuto di te è stata quella, dopo sono tornata in confessionale e ho chiarito quello che pensavo su Laura", ha detto l’ex velina.

Manila Nazzaro viene invece accusata dalle sorelle Boccoli di essere distaccata e fredda . "Sono rimasta perplessa, io non sono la regina della casa ma sono collaborativa e mi do da fare più di altre persone. Se ho un istinto organizzativo non vuol dire che io comandi la casa". Le Boccoli hanno replicato alla Nazzaro: "Hai in mano tu la situazione ma te l’abbiamo permesso tutti, era qualcosa di ironico. L’ironia non può essere scambiata per cattiveria".

Irma e Lucia Testa nel corso della puntata parlano della loro sessualità. Irma dichiara che nello sport un atleta omosessuale non viene considerato un eroe solo perché nella società esistono ancora dei pregiudizi. Entrambe spiegano poi di non aver mai sentito la necessità di fare coming out in famiglia: "Non c’è stato bisogno, nostra madre già aveva capito tutto". Emozionante l’incontro tra le sorelle Testa e la madre Anna: "Lei è la roccia della nostra famiglia".

Viene mostrata una clip dedicata alla prima settimana di Jasmine Carrisi. La figlia di Albano e Loredana Lecciso parla della difficoltà di stringere legami nella casa: "Avere genitori così famosi ha influito sul mio essere, mi ha reso chiusa e diffidente". Jasmine confida che prima di partecipare al programma i genitori le hanno consigliato di viversi questa esperienza al meglio. In studio, Luca Tommassini si complimenta per il suo coraggio.

Chi ha vinto la puntata

A vincere la puntata sono state Brigitta e Benedicta Boccoli, al secondo posto Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Le vincitrici di puntata hanno conquistato anche l’immunità. Le sorelle Boccoli si sono trovate di fronte ad una scelta difficile, sottrarre una chiave a due coppie. La loro scelta ricade su Antonino Spinalbese e Andrea che passano da 3 a 2 chiavi e sui fratelli Mileto che passano da 1 a 0 chiavi. Le sorelle Boccoli non si erano accorte però che i fratelli Mileto avevano una sola chiave e si dicono pentite della loro decisione. Ilary Blasi è scettica: "Non ho capito a che gioco state giocando". I telespettatori a casa sono convinti si tratti di una precisa strategia: "I Mileto sono i favoriti, Boccoli brutte e perfide".

The Couple: le nomination e chi è al televoto

La puntata si è conclusa con le nomination. A finire al televoto sono state le coppie formate da Thais Wiggers e Elena Barolo e da Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.

