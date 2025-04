The Couple, Antonino Spinalbese svela perché ha deciso di partecipare: “Non sapevo del montepremi”. Poi il retroscena su Helena Prestes Il parrucchiere ha raccontato alcuni retroscena sulla scelta di prendere parte al nuovo reality show di Ilary Blasi: “Quando ho scoperto la durata ho detto ok”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

The Couple è ufficialmente iniziato e tra i concorrenti in gara spicca il nome di Antonino Spinalbese. A due anni dalla sua avventura al GF Vip, il parrucchiere campano ha deciso di tornare nel mondo dei reality e prendere parte al nuovo show condotto da Ilary Blasi. Il motivo? Come raccontato da lui stesso a Brigitta Boccoli, l’ex compagno di Belén Rodríguez avrebbe scelto di rimettersi in gioco una volta scoperta la durata della trasmissione, ma non solo. Scopriamo tutti i retroscena.

Antonino Spinalbese concorrente a The Couple di Ilary Blasi: perchè ha accettato

Ieri lunedì 7 aprile 2025 The Couple – Una vittoria per due ha debuttato su Canale 5 prendendo il posto del Grande Fratello nella prima serata dedicata ai reality show di Canale 5 (che poi lascerà spazio a L’Isola dei Famosi). La prima puntata del nuovo programma – che ha raccolto il 18,9% di share all’esordio negli ascolti tv – ha visto tra i protagonisti Antonino Spinalbese. Chiacchierando con Brigitta Boccoli, l’hair stylist campano ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione, rivelando di essere tornato nel mondo dei reality a due anni di distanza dalla settima edizione del Grande Fratello Vip anche e soprattutto perché ‘rassicurato’ dalla durata del programma: "Io sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia (…) Lei poteva essere l’unico motivo di un mio no a partecipare (…) Non potevo rifare un programma che durava tanti mesi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A contrario dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia di Alfonso Signorini, infatti, The Couple sarà molto più breve e non lo terrà lontano a lungo da Luna Marì, la figlia avuta da Belén Rodríguez nel 2021: "Poi non è nemmeno detto che io arrivi in finale" ha aggiunto Spinalbese. "Sono già stato lontano da mia figlia per troppo tempo. (…) Sapendo quante erano le puntate ho detto ok, lo faccio" ha raccontato il parrucchiere, specificando di non essere stato a conoscenza del succoso milione di euro in palio: "Prima ho accettato quando mi hanno detto la durata e poi mi hanno detto del montepremi"

Il retroscena su Helena Prestes: "L’ho vista qualche giorno fa"

Antonino Spinalbese – come detto – è stato tra i protagonisti della prima puntata di The Couple, il nuovo reality show di Ilary Blasi che si tiene nella casa dove la scorsa settimana si è concluso il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Chiacchierando in giardino con Jasmine Carissi, l’ex compagno di Belén Rodríguez ha parlato proprio del GF, ammettendo: "Non ho visto il Grande Fratello, ma conoscevo Helena". "Io sì, c’era mia zia, Amanda. Helena l’ho sentita prima di entrare qui" ha spiegato Jasmine, portando Spinalbese a svelare un retroscena proprio su Helena Prestes: "Io l’ho vista venerdì scorso".

Potrebbe interessarti anche